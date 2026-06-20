La Rioja, en riesgo naranja este domingo y amarillo el lunes por temperaturas que pueden llegar a los 40 grados

Calor en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rioja, tanto la Ribera del Ebro como la Ibérica, estarán en situación de riesgo en los próximos dos días por la anunciada ola de calor, que traerá temperaturas extremas, que podrán llegar a los 40 grados, según los últimos partes remitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, en concreto, para la tarde de mañana, domingo día 21, entre las 13 y las 21 horas, se ha activado el aviso de nivel naranja en la zona de la Ribera del Ebro, por temperaturas máximas que pueden llegar a los 39 grados, o, incluso, en algunas ocasiones, llegar a los 40 grados.

Igualmente, para la tarde del lunes, día 22, se ha activado por parte de la Aemet el nivel de riesgo amarillo, también entre las 13 y las 21 horas, en este caso, en la Ibérica riojana, por temperaturas máximas de hasta 35 grados.

En ambos casos, con una probabilidad de que ocurran estos fenómenos de entre un 40 y un 70%, los avisos se activan de acuerdo con el "Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)" de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).