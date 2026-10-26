La Rioja sitúa el tiempo medio de tramitación de la dependencia en 130 días, frente a los 293 de la media de España

Archivo - Anciano y cuidadora, dependencia. Bastón, perosona mayor. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / YURI ARCURS PEOPLEIMAGE

LOGROÑO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja registra un tiempo medio de 130 días entre la solicitud y la resolución del expediente de dependencia, tras una reducción de 44 días en los primeros nueve meses de 2026. Este plazo contrasta con los 293 días de la media de España: una diferencia de 163 días que sitúa el tiempo de tramitación riojano un 55,6 % por debajo del promedio nacional.

Así lo recoge el informe del Observatorio Estatal de la Dependencia correspondiente al tercer trimestre del año, publicado el pasado 23 de octubre y elaborado a partir de los datos oficiales del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), a 30 de septiembre.

Los resultados del informe avalan la gestión de la dependencia que desarrolla el Gobierno de La Rioja, con un tiempo medio de resolución de 130 días frente a los 293 del conjunto de España y una proporción de solicitantes en espera inferior a la media nacional.

INFERIOR A LA MEDIA ESPAÑOLA

El tiempo medio de resolución de La Rioja se sitúa por debajo de la mitad del promedio estatal. La reducción de 44 días respecto al cierre de 2025 supone un descenso de aproximadamente el 25 % y sitúa a la comunidad entre las tres autonomías que más han acortado este indicador durante los primeros nueve meses del año. En el conjunto de España, la reducción del tiempo medio de espera durante ese mismo periodo ha sido de 12 días, frente a los 44 días de La Rioja.

El informe sitúa en el 6,4 % la proporción de personas en lista de espera sobre el total de solicitantes en La Rioja, frente al 9,8 % del conjunto de España. La diferencia es de 3,4 puntos porcentuales.

Además, la lista de espera de la comunidad se ha reducido un 5,3 % entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026. Este descenso se produce en un periodo en el que también ha aumentado el número de personas atendidas con una prestación, con un crecimiento del 3,5 %. Por su parte, el número de personas con reconocimiento del derecho a una prestación ha aumentado un 2,6 % durante los primeros nueve meses del año.

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA

El Observatorio Estatal de la Dependencia, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, publica periódicamente un análisis de la evolución del sistema a partir de los datos oficiales. La actualización correspondiente al tercer trimestre permite comparar los tiempos de tramitación, las situaciones pendientes y la evolución de la atención en las comunidades autónomas.