Por La Rioja solicita imágenes del Palacio de Justicia para identificar autores de actos vandálicos en su sede

Por La Rioja solicita las imágenes de las cámaras del Palacio de Justicia para identificar autores de actos vandálicos en su sede - POR LA RIOJA

LOGROÑO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sede de Por La Rioja -situada en el número 86 de la calle Pérez Galdós de Logroño- sufrió a lo largo del pasado puente de Reyes, actos vandálicos en sus dos fachadas. En concreto, en ambos espacios aparecieron pintadas con mensajes "que hacen sospechar la autoría de algún grupo radical de derechas".

Fueron los propios vecinos del edificio -donde la apertura de la sede ha tenido una magnífica acogida- quienes avisaron de los hechos a los responsables del partido.

Por La Rioja considera "incomprensible cómo estos actos vandálicos no fueron detectados desde el Palacio de Justicia, órgano dependiente del Gobierno de La Rioja, y que linda con la sede regionalista y que cuenta con personal y cámaras de seguridad".

Precisamente, por la existencia de estas cámaras de grabación, "es por lo que la formación regionalista reclama el apoyo del Gobierno regional para esclarecer los hechos e identificar a los responsables del ataque ante la denuncia que va a ser presentada".

El portavoz de Por La Rioja, Miguel Gómez Ijalba, califica de "especialmente relevante que este tipo de actos se produzca de forma habitual en Logroño desde el inicio de la presente Legislatura, lo que ha creado alarma social, hasta el punto de que el equipo de Gobierno del Partido Popular y su alcalde, Conrado Escobar, anunció hace unos meses la adjudicación, por casi medio millón de euros, de cámaras de seguridad inteligentes en la ciudad, que por el momento parece que no han dado resultado alguno".

Gómez Ijalba considera "inexplicable que actos vandálicos de este pipo puedan llevarse a cabo en Logroño, en el distrito centro, en una zona teóricamente controlada por la policía y junto a edificios oficiales vigilados y con cámaras de seguridad, ya que implica que bien, hay una desidia absoluta por parte del gobierno municipal para frenar estos hechos y los anuncios y gastos se hacen solo para tratar de limpiar su imagen o bien, se podría incluso hablar de consentimiento de los mismos por parte de los responsables públicos a los que les interesa que determinados grupos generen alarma social, confusión y sensación de malestar en la sociedad".

Por esta razón, la formación regionalista solicita el apoyo del Gobierno regional pidiéndole "que le facilite las grabaciones de las que tiene que disponer, para esclarecer los hechos e identificar a los responsables y así, disipar cualquier sospecha de que los responsables pudieran tener algún vínculo con el Partido Popular u otra formación con la que los populares tengan acuerdos".

Por La Rioja subraya "que ningún pintada o acto vandálico va a provocar que dejemos de realizar las propuestas y denuncias que consideremos fundamentales en defensa de los intereses de La Rioja y de los riojanos. No nos vamos a dejar intimidar por ningún grupo de presión de la ideología que sea".