La Rioja solicita a las instituciones comunitarias la revisión del presupuesto europeo 2028-2034 y fortalecer el papel de las regiones en la definición de las políticas de gasto - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, ha solicitado hoy, día 21, a las instituciones comunitarias la revisión de la propuesta de presupuesto europeo 2028-2034 y el fortalecimiento del papel de las regiones en la definición de las políticas de gasto.

Garrido ha defendido estos planteamientos durante el encuentro mantenido en Santiago de Compostela por la Delegación Española del Comité Europeo de las Regiones (CdR), que ha aprobado una declaración en la que recoge su posición ante la propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP).

Durante su intervención, acompañado por la directora de la Oficina de La Rioja en Bruselas, Marta Romo, el director general ha trasladado "la inquietud de La Rioja y del resto de comunidades autónomas sobre los planes de colaboración nacional y regional que, como recoge la 'Declaración Galicia', dan pie a una centralización de las decisiones en los Estados miembros en detrimento de su respectivo marco competencial, resta transparencia al reparto territorial de los recursos y debilita el papel de las regiones en la definición de las prioridades de gasto".

El documento lamenta "la falta de ambición" del proyecto presupuestario para que la UE "pueda hacer frente a los importantes retos geopolíticos actuales, así como para cumplir los objetivos del Tratado, como la cohesión económica, social y territorial, la agricultura y la pesca", o las propuestas para las próximas PAC y política de cohesión.

Por todo ello Jesús Ángel Garrido ha reclamado a las instituciones europeas que revisen la propuesta y ha apelado al Gobierno de España a defender esta posición en el Consejo Europeo.