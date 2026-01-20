La Rioja solicita al MAPA que las modificaciones normativas sobre el 'paquete vino' se aprueben simultáneamente

Archivo - Viña - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, Noemí Manzanos, ha votado en la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en contra de la propuesta de modificación de la asignación de fondos de la Intervención Sectorial del Vino (ISV) para los programas de promoción del vino en mercados de terceros países del ejercicio FEAGA 2027 presentada por el Ministerio.

Manzanos considera que "es necesario que todas las modificaciones relacionadas con el denominado 'paquete vino' se aprueben de manera simultánea, dando prioridad a las medidas de crisis, dotarlas de una financiación suficiente, y que nunca se puedan aplicar antes de la aprobación y publicación definitiva de las modificaciones de los Reglamentos europeos".

A finales de 2025, el Parlamento y el Consejo Europeo aprobaron y ratificaron la propuesta de modificación del Reglamento (UE) 2021/2015 que, actualmente, está pendiente de ser debatida y aprobada en las próximas sesiones plenarias.

Con estas modificaciones, una vez sean publicadas, se abren posibilidades de mejora en todos los programas de la ISV, que en España se articulan a través de un complejo mecanismo de reparto de fondos recogido en el Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre.

Noemí Manzanos ha manifestado que para el Gobierno de La Rioja "no resulta apropiado aprobar una asignación de fondos condicionada a una posible futura modificación reglamentaria, y mucho menos podemos aceptar que se modifique solo una parte de las intervenciones sin negociar o acordar mejoras para el resto de medidas".

La Intervención Sectorial del Vino, mecanismo por el que se articulan las ayudas europeas de apoyo al sector, contempla un presupuesto de 202,147 millones de euros para España a repartir entre las diferentes medidas.

La consejera Manzanos ha recordado que la actual normativa del ISV establece que se puedan disponer de hasta un 27,5% de los fondos para financiar las acciones de promoción de vino en terceros países, de hasta el 30% para la reconversión y reestructuración, de un 27% para realizar inversiones en bodegas, y un 15% para la destilación obligatoria de subproductos de vinificación.

Las medidas de cosecha en verde o destilación voluntaria no cuentan con presupuesto anual, ya que son medidas de crisis que se activan a solicitud de las Comunidades Autónomas cuando hay situaciones de desequilibro, y entonces se dotan de fondos detrayéndolos del resto de medidas.

En este sentido, y con la normativa vigente, España dispone de 55,6 millones de euros de la ISV para las ayudas de promoción del vino en terceros países. En la convocatoria de septiembre de 2025 se han solicitado ayudas por un importe de 46,9 millones de euros, lo que significa que hay un sobrante de 9 millones.

"Desde La Rioja creemos que esos fondos deben destinarse a paliar las necesidades más urgentes de los agricultores, máxime cuando el propio sector ha solicitado para este 2026 nuevamente la activación de la cosecha en verde", ha argumentado Manzanos.

La propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de incrementar el porcentaje de la ayuda para las acciones de promoción del vino en terceros países "no significa ni más ni mejor promoción, ya que estas ayudas fueron solicitadas hace meses, por lo que se llevarán a cabo los mismos proyectos obtengan el 50 o el 60% de subvención", ha precisado la consejera.

La modificación propuesta, por el contrario, "solo incrementará las dificultades para captar fondos con los que articular medidas específicas para viticultores, como es la cosecha en verde", ha advertido.

Por todo ello, Noemí Manzanos ha solicitado al MAPA que reconsidere su postura "por ser contraria a los intereses de los viticultores" y sobre todo, ha insistido en que "no se realicen modificaciones relacionadas con las nuevas medidas acordadas en el denominado 'paquete vino' "sin negociar previamente el resto del acuerdo que traerá importantes medidas como son, entre otras, el arranque voluntario, la ampliación de la validez de las autorizaciones de plantación y la protección de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)".