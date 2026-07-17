La Rioja suma a la Seguridad Social 1.053 personas acogidas al proceso de regularización extraordinaria de extranjeros

Varias personas migrantes esperan en el exterior de una oficina de la Seguridad Social.
Varias personas migrantes esperan en el exterior de una oficina de la Seguridad Social. - Carlos Luján - Europa Press
Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 17 julio 2026 19:23
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   LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El número de afiliados a la Seguridad Social relacionados con el proceso de regularización extraordinario de personas extranjera asciende a 1.053 en La Rioja a 30 de junio.

   De acuerdo con los datos que acaba de facilitar la Delegación del Gobierno en la comunidad, esta cifra supone el 0,7% del total de regularizados en alta.

   En el conjunto de España, se han registrado un total 159.097 afiliados relacionados con este proceso.

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