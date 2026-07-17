La Rioja suma a la Seguridad Social 1.053 personas acogidas al proceso de regularización extraordinaria de extranjeros

Varias personas migrantes esperan en el exterior de una oficina de la Seguridad Social. - Carlos Luján - Europa Press

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de afiliados a la Seguridad Social relacionados con el proceso de regularización extraordinario de personas extranjera asciende a 1.053 en La Rioja a 30 de junio.

De acuerdo con los datos que acaba de facilitar la Delegación del Gobierno en la comunidad, esta cifra supone el 0,7% del total de regularizados en alta.

En el conjunto de España, se han registrado un total 159.097 afiliados relacionados con este proceso.