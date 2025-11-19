La Rioja traslada a Bruselas la posición acordada con el sector sobre la necesidad de contar con una PAC autónoma con un presupuesto suficiente - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de La Rioja ha trasladado hoy, día 19, a la Comisión NAT (Recursos Naturales) del Comité Europeo de las Regiones (CdR) la posición acordada con el sector agrario regional sobre la necesidad de contar con una Política Agraria Común (PAC) autónoma con un presupuesto suficiente para hacer frente a los retos futuros.

Así lo ha subrayado el director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, durante su intervención en el debate sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) y las propuestas relativas a la futura PAC, sobre las que el CdR está elaborando varios dictámenes, en la que ha incidido en que el Gobierno de La Rioja considera "insuficientes" los cambios propuestos por la Comisión Europea la semana pasada y reclama "un presupuesto más ambicioso", así como "respetar la estructura de dos pilares".

"La Rioja continúa mostrándose totalmente en contra de la propuesta de la Comisión Europea para la futura PAC", ha señalado Jesús Ángel Garrido. Los cambios que recientemente ha propuesto son "meramente cosméticos" y "no solucionan los graves problemas que presenta la propuesta para la próxima PAC, comenzando por un recorte presupuestario de más del 20 por ciento que hace que la carga financiera recaiga en los Estados miembros y regiones, perdiendo así el carácter europeo de la política".

El director general de Fondos y Relaciones con la UE ha recordado varios de los puntos acordados por el Ejecutivo riojano junto a las organizaciones agrarias y ganaderas, así como con todas las comunidades autónomas, el Gobierno de España y el Parlamento regional.

"Con todas ellas -ha enfatizado- coincidimos en reclamar una PAC con un presupuesto propio, suficiente y nunca inferior a los 387.000 millones de euros del actual periodo". De igual forma, Jesús Ángel Garrido ha insistido en la necesidad de "mantener una PAC con dos pilares, con partidas específicas e independientes, que permitan, por un lado, apoyar la renta de los agricultores y regular los mercados, y por otro, realizar inversiones para favorecer el desarrollo rural como hace ahora el segundo pilar".

Unas inversiones que "las regiones debemos continuar diseñando y decidiendo, ya que somos nosotras las que conocemos las necesidades de nuestro territorio". Demandas que "la Comisión Europea sigue sin atender, ignorando así los retos del sector agrario y de los principales afectados por la PAC". "Con los cambios propuestos -ha advertido-, la PAC sigue dependiendo de un fondo único, perdiendo así su autonomía y las inversiones en desarrollo rural siguen sin garantizarse".

En ese sentido, el director general ha llamado al CdR a seguir insistiendo ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE sobre la necesidad de "modificar sustancialmente la propuesta". "El futuro del sector agrícola y mundo rural europeo depende de ello", ha concluido.