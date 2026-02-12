POR LA RIOJA urge al Gobierno de La Rioja a adoptar medidas que realmente lleguen al campo y mejoren el sector

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

POR LA RIOJA urge al Gobierno de La Rioja "a adoptar medidas que realmente lleguen al campo y la ganadería y mejoren la situación que sufre el sector agroalimentario riojano".

La formación regionalista acusa al Ejecutivo regional (PP) de "irresponsable, falso y manipulador en materia agroalimentaria, dado que hace constantes anuncios de ayudas, fondos y subvenciones para el sector agroalimentario que nunca llegan realmente a agricultores y ganaderos".

El portavoz de POR LA RIOJA, Miguel Gómez Ijalba, recuerda que hace unos días se daban a conocer diversas ayudas, tanto para jóvenes que se incorporan a la actividad agraria o ganadera como a quienes desarrollan esta actividad en la alta montaña, "y ninguno de estos fondos proceden realmente del gobierno regional, sino que tan sólo canaliza unas partidas económicas que, en su inmensa mayoría, provienen de la Unión Europea".

Gómez Ijalba denuncia que las condiciones de acceso a esas ayudas "esas sí, establecidas por el Gobierno regional del PP se hacen a medida y de forma intencionada; o bien van destinadas a personas concretas o son fondos que terminan sin asignar".

POR LA RIOJA subraya que en 2025 debido a la incapacidad o incompetencia del Gobierno de La Rioja que no fue capaz de completar los fondos europeos, "un tercio de los solicitantes de ayuda de reestructuración de viñedo se han quedado excluidos por falta de fondo, a pesar de cumplir todos ellos los requisitos establecidos". La formación regionalista apunta que "es el PP también quien ha paralizado las reformas en regadíos, ha eliminado servicios gratuitos para agricultores y ganaderos, y ha dado continuidad a la política del anterior gobierno del PSOE en materia de limitaciones, controles, requisitos y burocracia".

Indica también que el Gobierno regional del PP "tampoco hace nada para que el Agro Seguro no abuse en el precio de las pólizas e ignora todas las críticas de los agricultores y ganaderos a las organizaciones agrarias, que se benefician de las ayudas regionales para servicios de asesoramiento y burocracia, a las que están obligados a acudir agricultores y ganaderos para realizar gestiones; gestiones que han dejado de ser gratuitas".

La formación regionalista acusa al Gobierno regional de Gonzalo Capellán de crear en primer lugar "una falsa sensación en la ciudadanía de que se invierten ingentes cantidades de recursos en ayudas al campo y la ganadería cuando realmente no es así" y en segundo "de tratar de sacar rédito político aprovechándose de agricultores y ganaderos y culpando a la Unión Europea de la situación que atraviesa el campo, cuando esta institución es la única que contribuye con los pocos fondos que se aportan".

POR LA RIOJA, sin restarle responsabilidad al Gobierno central del PSOE o la política agraria compartida en Europa por los partidos nacionales, acusa "el Gobierno regional del Partido Popular de ser en gran parte del problema y ser incapaz de abordar una solución".

La formación regionalista señala también a las organizaciones agrarias de la grave situación que atraviesa sector primario en La Rioja, "están más centrada en conseguir fórmulas de financiación para engrosar sus listas de trabajadores que en resolver los problemas del campo y la ganadería y en general del mundo rural".

POR LA RIOJA recuerda que Gobierno de La Rioja, Consejo Regulador, y organizaciones agrarias estaban de acuerdo, hace apenas 8 años, en llevar a cabo nuevas plantaciones de viñedo.

"Ahora -continúa la formación regionalista- algunos de quienes impulsaron esas nuevas plantaciones, como el secretario general de ARAG-ASAJA, Igor Fonseca, piden ayudas para arrancar viñedo". Los regionalistas resaltan que fue el PP de La Rioja "quien inundó con nuevos derechos de plantación en la Denominación de Origen y ahora dedica escasos fondos a la reestructuración de viñedo".