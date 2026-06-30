La Rioja valora de forma "exigente" la evolución industrial de la ccaa: "Cuando una empresa cierra, perdemos todos"

Archivo - La consejera de Empresa, Belinda León, a su llegada al pleno del Parlamento de La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha afirmado que el Gobierno de La Rioja valora de forma "positiva" pero también "exigente" la evolución del tejido industrial riojano porque "cuando una empresa cierra o desaparece, perdemos todos los riojanos".

Belinda León ha respondido así en el Pleno del Parlamento de La Rioja a la pregunta registrada por la diputada del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, quien previamente le ha afeado al Gobierno liderado por Gonzalo Capellán no preocuparse de lo que les "pasa" a los riojanos. "Firmar un plan industrial no es hacer una política industrial", ha indicado.

En su turno de intervención, Moreno ha asegurado que el Gobierno "dice una cosa" pero "la realidad es otra". La realidad -prosigue- es que "el Ejecutivo riojano anuncia cifras e inversiones que luego no se ajustan a lo que verdaderamente pasa en La Rioja".

ERES Y ERTES EN ARISA

En este sentido ha detallado la situación por la que está atravesando la empresa NIDEC ARISA, ubicada en Navarrete, "una de las grandes empresas de esta tierra que ahora plantea despedir a 56 de sus 217 trabajadores y hacer un ERTE al resto de los empleados".

Ante ello, la diputada de IU ha pedido al Gobierno que "se preocupe por lo que verdaderamente está pasando y analice exhaustivamente el tejido industrial de nuestra comunidad autónoma porque ARISA no es un caso aislado".

También les ha pedido que "se preocupen de los derechos de los trabajadores" porque "el empleo en el sector industrial se va reduciendo. Trabajen para garantizar empleo y que ningún empleado del sector industrial acabe en la calle por sus nefastas políticas".

Tras ello, la consejera León le ha recordado que el sector industrial actual "no está afrontando un ciclo más sino una transformación estructural que debe redefinir el cómo producimos, el cómo competimos y el cómo generamos empleo. Y eso es lo que nosotros hemos hecho a través de nuestro Plan de Desarrollo Industrial, analizar cómo se tenía que hacer y qué palancas hay que tocar para que la digitalización, la inteligencia artificial, la transición, las nuevas cadenas de suministro o la competencia internacional estén transformando esta forma de producir y competir".

"Esa es nuestra obligación, preparar a nuestras empresas para esa realidad que viene y que todos nos estamos enfrentando", ha defendido.

Así las cosas, ha asegurado, el Ejecutivo riojano se centra "en intentar hacer que las empresas se preparen a lo que viene y no contrapone empresas y empresarios porque cuando una empresa desaparece perdemos todos".

"EL GOBIERNO NO INTERVIENE EN DECISIONES EMPRESARIALES"

Finalmente y con respecto a la situación de ARISA ha recordado al grupo de Podemos - IU que "el Gobierno no interviene en las decisiones empresariales que corresponden a la compañía, nuestro papel es otro, es acompañar a la empresa y a los trabajadores y al comité y sindicatos, favorecer a un entendimiento y agilizar los trámites".

"Es acompañar en un proceso de viabilidad y restructuración para que las medidas afecten al menor número de personas pero, sobre todo, es agilizar los trámites que a ellos les competen. Acompañar en un proceso de viabilidad y de reestructuración para que las medidas se afecten al menor número de personas", ha finalizado.

TRABAJO AUTÓNOMO

La consejera Belinda León también ha respondido a la siguiente pregunta registrada en el Pleno del Parlamento relativa "al balance que hace el Gobierno de La Rioja sobre la última convocatoria de ayudas al trabajo autónomo", del Grupo Parlamentario Popular. Un balance -ha dicho- "claramente positivo".

"En estos momentos, tras 27 escasos días hábiles de trabajo, dos de cada tres autónomos ya han recibido la resolución de su expediente", ha afirmado.

Además ha resaltado el "alcance, la oportunidad y el impacto de esta última convocatoria" que demuestra que se trata de una política "consolidada".

El plan de autónomos ha gestionado más de 24.000 expedientes y ha movilizado cerca de 50 millones de euros en apoyo al trabajo autónomo. Y esta convocatoria "no ha dejado a nadie fuera, lo que ha intentado ha sido sumar a todos aquellos que podían haberse quedado fuera en las cuatro citas anteriores".

Desde el Gobierno riojano -prosigue- "estamos consolidando un escenario, un entorno en el cual sea atractivo invertir en esta tierra. No nos limitamos a convocar ayudas, diseñamos instrumentos de acompañamiento, diseñamos Y eso es lo que estamos haciendo".

Finalmente ha destacado que en el pasado mes de abril, la creación de empresas de La Rioja creció más de un 41,9 por ciento, "el mayor incremento de todas las comunidades autónomas". "El número de autónomos estaba ahí, y nosotros le dimos la vuelta y cambiamos la tendencia. El número de autónomos volvió a crecer en La Rioja a partir del 2024".

"Nuestro objetivo no es únicamente que nazcan empresas, nuestro objetivo es que permanezcan, que crezcan, que generen empleo", ha finalizado la consejera.