La Rioja valora su "planificación concreta y con criterios adecuados" para adaptar edificios públicos al calor extremo

Archivo - Una persona enciende un aire acondicionado - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha asegurado que el Gobierno regional ya cuenta con una "planificación" concreta y con los criterios "adecuados" para adaptar los centros públicos en climatización y eficiencia energética ante la previsión de altas temperaturas en nuestra comunidad autónoma.

El Gobierno de La Rioja, prosigue, "ya cuenta con medidas actuales para paliar esta situación". Como ha reconocido "es evidente que existe un cambio en las condiciones climáticas e incluso para esta semana se prevén temperaturas que no hemos tenido nunca en nuestra región en mayo y, por tanto, es necesaria la adaptación de todos y cada uno de los edificios en los que se prestan los servicios públicos a estas nuevas situaciones climáticas".

Por ello "tenemos una planificación y lo hacemos no solo en el desarrollo y en la ejecución de los programas MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) que se aplican sino también con una programación propia".

En el caso de los centros educativos, prosigue, "ya tenemos una planificación muy concreta para abordar el mejor confort con unos criterios de intervención muy claros según antigüedad, orientación, estado del edificio...".

Se aplican así medidas como aislamientos, protección solar, suelo radiante, nuevas carpinterías, incluso porches y cubiertas. Y además contamos con "todo tipo de medidas de eficiencia energética".

En el año 2025, ha recordado, "hemos invertido 4,8 millones de euros en los centros riojanos para este tipo de cuestiones y vamos a realizar más actuaciones también durante este año 2026, por ejemplo, la sustitución de ventanas y proyectos para cubiertas en Clavijo y en el centro de Quintiliano".

"Hay que mejorar la eficiencia energética y la climatización de nuestros edificios públicos para adaptarnos a las condiciones que está llevando el cambio climático y así lo hacemos desde el principio de esta legislatura con una planificación concreta y con criterios muy adecuados a la renovación de todos nuestros centros", ha finalizado el portavoz.