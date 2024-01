La Rioja ve "recomendable" la mascarilla en espacios vulnerables, con la obligación de usarla dependiendo de incidencia

LOGROÑO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud de La Rioja, María Martín, ha afirmado este lunes que la obligación de llevar mascarilla en espacios "vulnerables", como centros sanitarios, farmacias, residencias o centros escolares, debe depender de la incidencia de las enfermedades respiratorias, aunque la ve "recomendable" y ha apelado a la "corresponsabilidad" de los propios ciudadanos para usarla.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión esta mañana -vía telemática- del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Martín ha apuntado, como primera valoración del encuentro, que "se ha percibido un enfado generalizado" entre todas las comunidades, "de todos los colores políticos".

Un disgusto que, en primer lugar, se ha debido a la premura de la convocatoria, "que se hizo el viernes por la tarde", y sin los documentos necesarios "hasta las 10 menos cuarto de hoy, cuando ya estábamos reunidos", y que, en cualquier caso, es una reunión "que llega ya tarde, con cosas como los planes de contingencia que se llevan aplicando desde hace muchos años y que dan resultados".

Y, en segundo término, por el uso de la palabra "colapso" por parte de la ministra de Sanidad, Mónica García, "porque ni una sola de las comunidades autónomas presentes ha reconocido que hubiera habido colapso en el sistema sanitario autonómico correspondiente", ante lo que ha afeado que "se lleva a una alarma innecesaria y ni es real ni es verdad".

Martín ha reconocido, eso sí, que hay "saturación" en el sistema, "picos que luego se van absorbiendo". Como ejemplo, ha afirmado que "en La Rioja, los datos de Gripe A son más o menos parecidos a los que hubo el año pasado".

En este sentido, con una incidencia la semana pasada -último momento en el que se tienen datos- de 1.233 casos por cada 100.000 habitantes, ha dicho que "el pico máximo que fue el lunes pasado de incidencia de asistencias a Urgencias, con 438 pacientes y por hacer una comparación de lo que hubo el año anterior, al inicio de la gripe, hubo 566 asistencias, en la misma fecha, en el 2 de enero, hubo 478 asistencias".

"Es decir, no hemos llegado a límites como para alarmar de esta manera a la población y por tanto insistir en que aquí lo verdaderamente importante es seguir con la vacunación, seguir con unas tasas de vacunación que en este momento en La Rioja son altas en la Gripe A, no son tan altas en el COVID y son bastante bajas en la gripe en el caso de los niños", ha dicho la consejera.

La cobertura de vacunación de mayores de 65 años es del 74%, y del 70% en los mayores de 75 años, mientras que la vacunación de los pequeños de 6 a 59 meses ha ascendido hasta el 17,5 por ciento.

Ha hecho especial hincapié, por ello, en el caso de la vacunación contra la gripe en niños de hasta los 5 años "que es primer año que la hacemos" y en la que ha adelantado que "vamos a seguir tomando medidas para ampliar ese periodo de vacunación y ahora que los niños vuelven al colegio, vamos a intentar seguir facilitando que los padres puedan vacunar de estas dosis".

Sobre esta base, María Martín ha recalcado que "prácticamente todas las comunidades autónomas hemos comentado que la utilización de las mascarillas no debe ser algo obligatorio e impuesto, sino que debe ir de acuerdo a la incidencia", por lo que regiones como Cataluña, Valencia o Murcia, que ya han tenido esos picos de incidencia, ya han dado ese paso".

"Pero el resto de comunidades autónomas -ha añadido- desde ese decreto del 4 de julio se ha tenido como recomendación, y así sigue siendo, el uso de mascarillas en centros sanitarios, como centros de salud o hospitales, en residencias o cuando alguien tiene síntomas y tiene que estar especialmente con personas vulnerables".

Igualmente, ha apostado porque más que la imposición debe ser el fortalecer la educación, debe ser algo que los ciudadanos, a través de esa educación y a través de esa corresponsabilidad, vayan asumiendo que cuando alguien tiene síntomas o cuando alguien acude a un centro donde puede haber personas vulnerables ese uso de la mascarilla es recomendable".

"LOS PICOS VAN A SUCEDER SIEMPRE".

De este modo, la consejera ha insistido en que "no estamos ante una pandemia de COVID como la que hubo en 2020 y tenemos que ser conscientes de que estos picos de gripe van a suceder siempre y que en este momento no hay razones para hablar ni de colapso ni de medidas como la mascarilla obligatoria", por lo que ha apostado por "tener prudencia, hay que evitar alarmas innecesarias y sobre todo lo que hay que hacer es basarse en el rigor y en la evidencia científica y en los datos".

"Si nosotros tuviéramos esos picos que ya se han alcanzado o que han alcanzado en otras comunidades, sí que diríamos mascarilla obligatoria. Pero en principio, sencillamente, con una recomendación y con la responsabilidad, corresponsabilidad y educación tanto de la ciudadanía como de los profesionales sanitarios entendemos que es suficiente, como en la gran mayoría de comunidades autónomas donde en algunas ya están, o así lo han anunciado, bajando en esos picos de gripe", ha reseñado.

María Martín ha insistido en la explicación que ya se dio sobre la situación en las Urgencias del San Pedro la semana pasada, argumentando que "se dio la 'tormenta perfecta', con tres días festivos, en un momento además con acumulación de reuniones, lo que da más posibilidades de contagio".

"Entonces -ha asegurado-, es un día en el que hay un pico, se pasa de nivel de ese plan de contingencia y se absorbe y por eso es saturación, que no colapso, colapso es cuando se rompe el sistema y no se puede atender y eso no ha pasado".

De hecho, ha apostillado la consejera, "a lo largo de la semana ha habido normalidad y se ha llegado incluso, quizá porque la gente es más consciente de que si no es urgente no tiene que ir a Urgencias, a unos niveles de asistencia en urgencias muy bajos, desde hacía mucho tiempo no se veían esos niveles tan bajos". Por eso, ha considerado que "eso va a pasar siempre, y no tenemos por qué flagelarnos siempre con que nuestro sistema no funciona".

El problema "es cuando no hay planificación como para que esa saturación de un día, insisto, de un día, no la puedas absorber". "Si tú tienes esa saturación y la vas absorbiendo, eso funciona. No puedes tener siempre previsto que se vaya a duplicar o triplicar un sistema y que luego no pase. Lo que sí que hay que estar es preparado para cuando estén estos picos, ser capaz de absorberlo. Y eso es lo que ha pasado en La Rioja y en prácticamente todas las comunidades autónomas", ha dicho.

"AUTOBAJAS".

Por último, se ha referido la consejera a la propuesta de "autobajas" médicas planteada por el Ministerio, un aspecto en el que en el Consejo Interterritorial, ha afirmado, "no hay consenso tampoco, hay comunidades que defienden que no se puede banalizar las bajas, tienen que ser refrendada por médicos".

Con todo, Martín ha señalado que "es algo que hay que estudiar, empezando por ver qué consecuencias puede tener esas medidas", que ya se aplicaron en momentos de la pandemia de Covid, "pero ahora no estamos ahí". Por eso, ha abogado por "trabajar con los técnicos competentes en la materia, es cierto que hay que desburocratizar, pero lo que no hay es que banalizar, lo importante es agilizar esa burocracia, y me parece que hay otras medidas intermedias".