Un Rioja, el vino de la Gala Michelin en Dublín - IZADI

LOGROÑO 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Izadi, de la DOCa Rioja, ha sido un año más el vino oficial de la ceremonia de entrega de las nuevas estrellas Michelin Great Britain & Ireland que tuvo lugar en la ciudad de Dublín. Esta nueva Guía 2026 proclamó ayer un nuevos con 2 estrellas y 20 restaurantes que consiguieron entrar en el club Michelin.

Izadi fue el vino elegido para maridar la ceremonia que dio a conocer a los nuevos estrellados de Irlanda y Gran Bretaña. La bodega ubicada en la Denominación de Origen Rioja y que hunde sus raíces en la gastronomía de la mano de su fundador, Gonzalo Antón, fue protagonista en Dublín del evento gastronómico más relevante de esta zona y uno de los más emocionantes de los últimos años.

La cita, que tuvo lugar en el Convention Centre Dublin, reunió a los candidatos de Irlanda y Gran Bretaña. Esta bodega riojana, cuyos orígenes también se encuentran en la gastronomía, fue el vino que se sirvió durante el cóctel posterior a la entrega de las estrellas. En concreto, el vino elegido fue Izadi Selección tinto 2020 e Izadi Selección blanco 2024, vinos elaborados a partir de todos los varietales autóctonos amparados en la denominación.

Para Iván Pérez, director de comunicación de Bodegas Izadi, "nacemos de la gastronomía y es en ella donde nuestros vinos encuentran su lugar. Izadi comparte valores, pasado, presente y futuro con la cultura gastronómica, por lo que, un año más, es el vino con el que se brinda en esta ceremonia".

Esta edición de 2026 guardó una sorpresa muy especial para la cocinera donostiarra Nieves Barragán, quien consiguió una estrella para su proyecto Legado, en Londres. Aunque no hubo un nuevo tres estrellas, se premió con dos estrellas a dos proyectos que han irrumpido con fuerza en el panorama gastronómico londinense: Row on 5 y Bonheur by Matt Abé.