La Rioja vuelve a exigir al Gobierno de España "que cumpla" y financie el 50% de financiación de dependencia a las ccaa

LOGROÑO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha exigido una vez más al Estado que "cumpla con sus compromisos" y financie el 50 por ciento de los servicios públicos de dependencia. "El Gobierno de España no cumple con su obligación".

Como ha recordado al informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno, La Rioja realiza "importantes inversiones presupuestarias en materia de dependencia" pero hay que recordar que el Gobierno de España tiene "un compromiso y una obligación legal" de financiar esos gastos de dependencia al 50 por ciento.

Algo "fundamental" porque, como reflexiona, "estas medidas son las que tienen impacto real en el día a día de las familias, contar con una correcta financiación de los servicios públicos y por eso deben hacerlo".

Esta medida -recuerda- está en vigor desde el año 2006 pero durante los últimos años el Gobierno de España "viene incumpliendo esta obligación". "De hecho, si contamos lo que nos falta a las ccaa desde el año 2009 hablamos de cantidades respetables de dinero".

Además, todo esto se produce en un sector "cuyo gasto e inversión pública crece año tras año porque hay más personas mayores con más necesidades de dependencia. Por tanto, se incrementa el coste año tras año y el Gobierno no asume su obligación, se compromete menos".

Como ha indicado el portavoz, el Gobierno de La Rioja puede asumir cada año entre el 20-30 por ciento del 50 por ciento obligado para el Estado. "Por ejemplo, en los servicios de atención a personas con dependencia severa y gran dependencia, el Gobierno de La Rioja puede cubrir el 80 por ciento del coste", ha finalizado.