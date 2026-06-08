Riojaforum, sede nacional de los 'TOP 101 Spain Up Nation' que reconocerá a los mejores emprendedores del país

Archivo - 'Top 101 Spain Up Nation del emprendimiento con impacto en España' en una edición pasada (archivo) - FRANCISCO J. OLMO - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Riojaforum acogerá los próximos días 18 y 19 de noviembre los reconocimientos 'TOP 101 Spain Up Nation', un evento "muy importante" para la ADER con el que dejan claro su "respaldo a la política emprendedora" y en la que homeanejarán a todos aquellos profesionales de todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla "con carácter innovador y de crecimiento empresarial".

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, ha presentado este reconocimiento cuyas candidaturas, por parte de las empresas, podrán empezar a realizarse desde este mes de junio. Posteriormente, un jurado seleccionará a emprendedores y emprendedoras de cada lugar de España para que se den citan en este evento de carácter nacional.

La 'TOP 101 Spain Up Nation' celebrará así en La Rioja su tercera edición, tras pasar por Córdoba y Murcia. Como ha destacado Echeguren, este evento está organizado por el Foro de Agencias de Desarrollo regional, la Asociación de Agencias de Desarrollo, y cuenta con el apoyo de ENISA (Empresa Nacional de Innovación).

Además de dichos reconocimientos, que tendrán lugar la tarde del 18 de noviembre en Riojaforum, el día siguiente estará destinado para actividades de networking.

Desde la ADER tienen claro que quieren hacer de La Rioja "una región de emprendimiento, donde sea fácil comenzar a hacer un negocio y ser la mejor comunidad autónoma en la que ofrecer estos servicios". Todo ello a través de ayudas, una atención personalizada y asesoramiento.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))