El riojano Fabio Jiménez toreará el próximo 28 de marzo en el Festival de Ricla (Zaragoza)

Festival de Ricla 2026 - IGNACIO RÍOS

LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El matador riojano Fabio Jiménez está anunciado para el 28 de marzo, a las 17,00 horas, en el Festival de Ricla (Zaragoza), que abre la temporada taurina de Aragón, según ha informado la empresa Ignacio Ríos. El alfareño compartirá cartel con Antonio Sánchez Puerto, Víctor Hernández, Cristiano Torres y el novillero Iker Fernández 'El Mene'.

Para ese día se lidiarán reses de 'Guadalest, histórico hierro fundado por Hidalgo Barquero, y que cuenta con una antigüedad de 1843. Los ejemplares, que pastan en tierras cacereñas, poseen origen 'Torrestrella'

La Plaza de toros Braulio Lausín 'Gitanillo de Ricla' acoge un festejo que goza de gran solera a nivel nacional pues desde su inauguración a finales de los años 80 han actuado en el mismo las grandes figuras del toreo. El evento atrae cada año a aficionados de toda la comarca y de provincias limítrofes, consolidando a Ricla como un punto clave en el mapa taurino español.