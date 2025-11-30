El riojano Fernando Riaño, protagonista del acto de KM Solidarity en Madrid

Irene Villa Como Socia De Honor 2025 Y Fernando Riaño (Riojano Ilustre) Como Embajador En Madrid De KM Solidarity - KM SOLIDARITY

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

KM Solidarity, la mayor ONG motera de España y con sede en La Rioja, celebró en el Hotel Ilunion Atrium de Madrid un acto institucional con motivo del nombramiento de sus Socios de Honor 2025 y la presentación de su nuevo Embajador en Madrid, en el marco del XV Aniversario de la asociación.

El evento tuvo como figura destacada al riojano Fernando Riaño, nombrado oficialmente Embajador de KM Solidarity en Madrid. Riaño, natural de La Rioja y uno de los riojanos más influyentes en materia de inclusión y deporte adaptado, es Director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE y deportista de élite, con múltiples campeonatos del mundo en triatlón cross y duatlón de larga distancia.

Su reciente incorporación al Comité Paralímpico Internacional (IPC) fue especialmente valorada durante el acto, subrayándose su papel como representante del deporte inclusivo a nivel mundial y como ejemplo de talento riojano proyectado internacionalmente.

El encuentro reunió a figuras destacadas del ámbito social y deportivo, entre ellas Vicente del Bosque, Padre Ángel (fundador de Mensajeros de la Paz) y Javier Guillén (director de La Vuelta) junto a patrocinadores y colaboradores de KM Solidarity.

Durante la ceremonia, además del reconocimiento a Fernando Riaño, se nombró Socia de Honor 2025 a Irene Villa, escritora, periodista, deportista y conferenciante, muy vinculada a proyectos sociales y al deporte adaptado.

También se homenajeó al Centro Riojano de Madrid, a su presidente José Antonio Rupérez y a su Junta de Gobierno, por su apoyo continuado a KM Solidarity y su papel como vínculo cultural y social de los riojanos en la capital.

El acto finalizó con una fotografía institucional y una comida de hermandad entre socios, personalidades invitadas y patrocinadores, reafirmando la proyección nacional de KM Solidarity y el orgullo riojano presente en su labor solidaria durante quince años.