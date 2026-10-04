Tazas de Café - UNSPLASH

LOGROÑO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los riojanos consumen alrededor de 500.000 tazas de café al día entre hogares y establecimientos de hostelería, según los datos del Informe del sector del café en España (2024-2025) presentado por la Asociación Española del Café (AECafé).

El informe incorpora por primera vez un análisis del consumo por comunidades autónomas, que permite conocer con mayor detalle los hábitos de consumo dentro y fuera del hogar en los distintos territorios. A diferencia de lo que ocurre en buena parte de las comunidades autónomas, en La Rioja el consumo de café fuera del hogar supera al consumo doméstico.

Alrededor de 300.000 tazas se consumen diariamente en establecimientos de hostelería, frente a unas 200.000 tazas en los hogares. Esta distribución hace que el canal HORECA represente aproximadamente el 60 por ciento del consumo total de café en La Rioja, el mayor peso de todas las comunidades autónomas.

Más allá del volumen total, La Rioja destaca también por la intensidad de su consumo. La comunidad registra el mayor consumo de café por habitante de España, con alrededor de 2 tazas diarias por persona, por delante de País Vasco y Asturias, con 1,8 y 1,7 tazas, respectivamente.

Esta posición se explica especialmente por el consumo fuera del hogar. La Rioja lidera también el consumo per cápita en HORECA, con alrededor de 1,2 tazas diarias por persona, seguida de País Vasco e Islas Baleares, ambas con consumos superiores a 0,8 tazas por persona al día. El sector del café en España En España se consumen diariamente más de 66 millones de tazas de café y, en términos individuales, cada español consume más de 558 tazas al año, equivalentes a 4,19 kilos de café por persona.