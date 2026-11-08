Los riojanos, entre los que más acuden a los bares para compartir unas cañas

Gente tomando cervezas en bares - HEINEKEN ESPAÑA

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los riojanos se encuentran entre los que más acuden a los bares para compartir unas cañas. Así lo refleja el estudio La Cerveza Social: Estudio sobre la contribución del consumo social de cerveza al bienestar y la vida cotidiana, elaborado por el Centro de Investigación Social Aplicada (CISA) de la Universidad de Málaga.

La investigación analiza la dimensión social de la cerveza y su presencia en los momentos cotidianos de encuentro, conversación y convivencia.

En este sentido, el estudio señala que el 56,8 por ciento de los consumidores de cerveza de La Rioja acude a bares o restaurantes casi todos los días o varias veces por semana, el porcentaje más elevado de todas las zonas analizadas en España.

Aunque podría pensarse que las regiones con temperaturas más cálidas y un clima más favorable para disfrutar del exterior son las que más frecuentan estos establecimientos, los resultados apuntan en otra dirección.

De hecho, el estudio destaca que las zonas del norte presentan una mayor frecuencia de asistencia a bares y restaurantes que las del sur y el este peninsular.

La investigación plantea una posible explicación relacionada precisamente con el clima y las distintas formas de socialización.

En las regiones del sur y del este, las condiciones meteorológicas favorecen una mayor variedad de espacios donde reunirse y compartir tiempo con los demás. En cambio, en las zonas del norte, los bares y restaurantes pueden adquirir un protagonismo especial como lugares donde se concentra parte de esa vida social

LOS AMIGOS, PROTAGONISTAS DE LOS ENCUENTROS.

Y si hay algo que caracteriza muchos de estos encuentros, es la compañía. En La Rioja, las amistades ocupan un lugar destacado en los planes cotidianos. Tanto es así que el 83,4 % de los consumidores de cerveza de estas comunidades afirma haber quedado con amigos para tomar una cerveza durante el último mes.

Desde una caña al terminar la jornada laboral hasta un aperitivo de fin de semana con el grupo de siempre, estos encuentros ofrecen la oportunidad de ponerse al día, compartir novedades o simplemente disfrutar de un rato juntos.

Y parece que, cuando se trata de elegir entre seguir conectados a las pantallas o compartir tiempo con los amigos, la decisión está bastante clara. El 86,1 % de los consumidores de cerveza riojanos prefiere compartir una caña con un amigo antes que dedicar una hora más a las redes sociales.

Porque, aunque los mensajes y los grupos de WhatsApp permiten mantener el contacto a cualquier hora, hay conversaciones que se disfrutan especialmente cuando se tienen en persona. Y muchas veces, una simple propuesta para quedar es suficiente para convertir una conversación pendiente en un encuentro.

MUCHO MÁS QUE UN LUGAR DONDE TOMAR UNA CAÑA.

Pero los bares y restaurantes no son únicamente el escenario de los encuentros entre amigos. También forman parte de la vida cotidiana de los barrios y ofrecen espacios donde coincidir con vecinos, familiares y conocidos.

Según el estudio, el 85,8 % de los consumidores de cerveza de La Rioja considera que los bares y cafeterías desempeñan un papel muy o bastante importante en la vida social de sus barrios.

Desde el establecimiento de toda la vida, donde siempre hay alguna cara conocida, hasta ese bar en el que se reúne el grupo de amigos, estos espacios ofrecen oportunidades para conversar, compartir tiempo y mantener el contacto con nuestro entorno.

En este contexto, compartir una cerveza forma parte de una cultura de encuentro vinculada a la gastronomía, la moderación y los momentos compartidos. Porque, más allá de la frecuencia con la que se visitan los bares, lo importante sigue siendo encontrar tiempo para reunirse con las personas que forman parte de nuestro día a día.