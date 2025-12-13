Rita Beltrán será previsiblemente este domingo elegida nueva presidenta del PR+ en el XVII Congreso de los regionalistas

Rita Beltrán - PARTIDO RIOJANO

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+) celebra este domingo 14 de diciembre de 2025 su decimoséptimo congreso bajo el lema 'Siente La Rioja'.

El logroñés Espacio Lagares es el lugar elegido para la cita que comenzará a las 10,30 horas, tras la acreditación de la afiliación participante y que contará con una representación social invitada por la formación riojanista.

Está previsto que, en torno a las 14 horas, el PR+ ya cuente con una nueva presidenta, la primera mujer electa en los 43 años de historia de la formación.

La única candidata que aspira al puesto es la edil arnedana Rita Beltrán Muro, de 55 años, que no cuenta con liberación como concejala y que trabaja como administrativa en la oficina para La Rioja Baja de un reconocido grupo asegurador nacional.

En el transcurso de la jornada, personas afiliadas al PR+ defenderán algunas líneas de importancia para la formación como son la participación ciudadana democrática, las infraestructuras de La Rioja o las líneas ideológicas del partido.

Además, Beltrán presentará su proyecto que, como ya ha anunciado públicamente, aboga por "abrir las puertas y ventanas del Partido Riojano para reunir bajo estas siglas a todo el regionalismo riojano, vengan de donde vengan".

"Sin analizar su ADN, incluyendo a todos los y las riojanistas, tanto a quienes tienden un poco más hacia el liberalismo, como al progresismo, al tradicionalismo, o al conservadurismo; en definitiva, a todas aquellas personas que ponen como prioridad La Rioja y el bienestar de los y las riojanas por delante".

Para finalizar, está previsto que la nueva presidenta electa brinde con vino de la DOCa Rioja con la afiliación e con los invitados presentes.