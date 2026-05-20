Robert Kolter muestra su interés en generar sinergias y alianzas con la UR para avanzar en el futuro de la ciencia - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja acoge este miércoles un encuentro científico con investigadores de primer nivel y con la presencia del catedrático emérito de Microbiología en la Facultad de Medicina de Harvard, Robert Kolter, quien ha asegurado que esta reunión servirá para interactuar en investigación y conocimiento y crear sinergias para avanzar en el presente y el futuro de ciencias como la Medicina, la agricultura enológica o la agricultura regenerativa.

Organizado por el Consejo Social de la Universidad de La Rioja, en esta sesión participarán alrededor de 40 investigadores del The Kolter Lab, que nació en la Universidad de Medicina de Harvard, junto a investigadores de la propia universidad riojana y del CIBIR, entre otras.

COLABORACIÓN EN CAMPOS EN COMÚN

En un encuentro previo con los medios de comunicación, Kolter ha mostrado su esperanza en que este encuentro sea "una oportunidad, un primer paso para generar una interacción que continúe por mucho tiempo con la universidad". Como ha destacado la jornada contará con un simposio que tiene un objetivo final: "Ofrecer una invitación a la colaboración en campos que tenemos mucho en común como la Medicina o la agricultura".

Además se ha mostrado ilusionado por poder conocer en qué trabaja la investigación riojana y generar interacciones con los 40 científicos de su equipo que han llegado a Logroño, de áreas completamente diversas. "Seguro que vamos a encontrar campos donde podemos interactuar".

Kolter, y todo su equipo, ha sido recibido esta mañana en las escalinatas del Rectorado de la UR por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, por Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrector de Política Científica, y por el presidente del Consejo Social de la UR, Juan Antonio Fernández-Velilla, entre otras autoridades.

EMINENCIA DE LA CIENCIA MUNDIAL

El presidente riojano ha querido poner de relevancia la importancia de este encuentro al acoger "a una eminencia de la ciencia mundial en el ámbito de la medicina, como es el profesor Robert Kolter, una persona que lideró durante varias décadas en la Universidad de Harvard, en la más prestigiosa del mundo, el laboratorio Kolter, que lleva su nombre, y que es destacable en el ámbito de la medicina, de la microbiología y la microbiología bacteriana, por lo tanto, en un campo clave en la investigación".

Capellán ha destacado la importancia del trabajo de Kolter porque "los microorganismos, bacterias, virus tienen que ver no sólo con la salud pública y la sociedad, sino con el desarrollo de numerosos ámbitos y líneas de investigación dentro del campo de la medicina".

También ha puesto en valor a todo el equipo que ha viajado con Kolter "nada menos que 40 investigadores de 20 países están hoy en La Rioja para trabajar y para compartir con nuestros investigadores, del CIBIR y de la UR, ese conocimiento y esas experiencias".

La UR -finaliza- "es pequeña pero no deja esa aspiración de crecer y de seguir mejorando y de ser referente en la investigación científica". Esto dice "mucho" de la "vocación de esta universidad". Por ello "agradezco que atraiga talento y se compartan conocimientos porque la ciencia y la investigación a nivel mundial se teje con redes y contactos".

Estos encuentros "nos da impulso, visibilidad y demuestra claramente la apuesta decidida que ha hecho la Universidad y que hace esta región para avanzar en investigación y en conocimiento".

LA UR, UN LUGAR ABIERTO

Finalmente el vicerector de Investigación de la UR, Eduardo Fonseca, ha destacado el valor de este encuentro en la UR porque como centro de investigación superior de nuestra región "es un lugar abierto, una morada abierta, donde investigadores de prestigio son bienvenidos sobre todo para empujar las fronteras del conocimiento".

De la mano de la ciencia y de la innovación, ha indicado, "vamos a empujar fronteras" gracias a encuentros como el de hoy. Todo con el fin de "mejorar el bienestar de nuestra ciudadanía. Compartir ideas y buscar líneas de colaboración presentes y futuras es fundamental.

LA JORNADA

En el encuentro de este miércoles se ofrecerá la conferencia 'Dinámica de poblaciones, de microorganismo a humanos' y, tras la intervención de Kolter se celebrará una ronda de intervenciones sobre investigación en la Universidad de La Rioja presentada por Patricia Pérez Matute, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Intervendrá en primer lugar Carmen Torres, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular, con la ponencia 'Antimicrobial resistance and alternatives to antibiotics with the One Health perspective'.

A continuación, lo harán Francisco Corzana y Jesús Manuel Peregrina, catedráticos de Química Orgánica, con 'Artificial Glycopeptides for Cancer Vaccines and Diagnostic Tools'.

Y, finalmente, Patricia Pérez Matute, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, cerrará el turno de intervenciones con 'Beyond Infection, Now Colonization: The Role of the Microbiota in Health and Disease'.

ROBERT KOLTER

Robert Kolter es catedrático emérito de Microbiología en la Facultad de Medicina de Harvard, y expresidente de la Sociedad Estadounidense de Microbiología. Kolter ha sido profesor en dicha facultad desde 1983 y fue codirector de la Iniciativa de Ciencias Microbianas de Harvard entre 2003 y 2018.

Durante los 35 años de actividad del laboratorio Kolter, desde 1983 hasta 2018, más de 130 estudiantes de posgrado y becarios posdoctorales exploraron una mezcla ecléctica de temas centrados en el estudio de los microbios, desde la fisiología bacteriana básica hasta el descubrimiento de compuestos bioactivos.

Las actividades de investigación del laboratorio de Kolter en la Facultad de Medicina de Harvard entre 1983 y 2018 han abarcado varias líneas principales de investigación en paralelo y se extendieron a numerosos subcampos interrelacionados de la microbiología.

Su línea de investigación principal era utilizar enfoques genéticos para estudiar procesos fisiológicos (y las propiedades emergentes asociadas) que las bacterias han desarrollado para responder a condiciones de estrés en el entorno, como la escasez de nutrientes o el hambre, o como resultado de interacciones ecológicas con otros organismos vivos.