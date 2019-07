Romero (Podemos), convencida de que lo que ocurra en Madrid "va a ser fundamental" para formar Gobierno en La Rioja

Publicado 22/07/2019 14:04:20 CET

LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Podemos en el Parlamento de La Rioja Raquel Romero se ha mostrado este lunes convencida de que lo que ocurra estos días en Madrid en torno a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno "va a ser fundental" a la hora de negociar la formación del Ejecutivo en la comunidad riojana.

Así lo ha manifestado Romero -que la semana pasada votó 'no' por dos veces a la investidura de la candidata socialista Concha Andreu como presidenta de La Rioja- momentos antes de participar en el pleno para la elección como senador autonómico del también socialista Raúl Díaz, para la que, por cierto, ha votado en blanco.

Preguntada por los medios de comunicación sobre el estado de las negociaciones tras los plenos de investidura fallidos del pasado martes y jueves, la única diputada regional de Podemos en La Rioja ha señalado que "no hemos hablado estos días, hemos tenido un fin de semana tranquilo, algo que es conveniente para todos, rebajar la tensión".

Ha afirmado que su relación con Andreu es "correcta buena, incluso es una relación de compañeras", pero "cuando uno hace unas negociaciones para gobernar, que es algo afecta a las 350.000 personas de esta comunidad, y también a la investidura que comienza este lunes en Madrid, es normal que los ánimos se exalten un poco".

Romero se ha mostrado "segura" de que paso, que ha calificado como "generoso", dado por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para llegar a alcanzar un Gobierno de coalición en España "repercutirá en lograr también un Ejecutivo de coalición para La Rioja".

En sus palabras, lo ocurrido en los dos plenos pasados en La Rioja "tuvo que ver mucho con lo que va a pasar este lunes en Madrid" y, ante esta situación, como ha sentenciado, "parece ser que los equipos en Madrid se han encerrado para negociar, a mí me gustaría que aquí hiciésemos lo mismo".

Respecto a las críticas recibidas en persona y por las redes sociales ante su decisión de no apoyar la investidura de la socialista Concha Andreu, Romero ha afirmado que "cuando explicamos las razones, que no es un rechazo en particular a Andreu sino por las formas y por la intención del PSOE de gobernar sin los votos de Unidas Podemos, la gente nos dice que lo entiende".

De este modo, ha mostrado su confianza en que "las conversaciones fluyan y que nosotros podamos explicar que cuando uno no tiene mayoría absoluta tiene que negociar y negociar forma parte de la acción de Gobierno continuamente".

Y, en este marco, Raquel Romero ha reclamado al PSOE que "se siente en las mesas de negociación no aprisa y corriendo, sino de forma más estable para conseguir un Gobierno de coalición", mientras que ha recordado que la semana pasada "por nosotros, no nos hubiéramos levantado de la mesa de negociación sin tener un Gobierno".

"Ni el PSOE tiene mayoría absoluta ni nosotros votos para gobernar, lo normal es acordar las distintas responsabilidades y todos los puntos necesarios para acordar un plan para un Gobierno de coalición", ha subrayado la diputada regional de Podemos.

En relación a los miembros de su equipo negociador con el PSOE, en el que han estado también Mario Herrera -de Podemos Castilla-La Mancha- y la miembro de la formación en La Rioja Nazaret Martín, que han recibido numerosas críticas, ha afirmado que "no vemos razones para cambiarlo".

"A la hora de negociar es mejor tener a los mejores, a las personas que más conocimiento tienen de uno y otro aspecto de las negociaciones, por lo que no hay razones para cambiar el equipo. No creo que la composición del equipo sea un problema para una negociación, sino que depende de la voluntad política para llegar a acuerdos", ha finalizado.