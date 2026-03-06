Desde Roncesvalles a Santiago, 800 kilómetros corriendo en 19 días; nuevo reto solidario para visibilizar la ELA - EUROPA PRESS

LOGROÑO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Desde Roncesvalles a Santiago; Un total de 800 kilómetros corriendo, en 18 etapas y 19 días. Éste es el reto al que se enfrentará el deportista, Manuel Herrera, para visibilizar la enfermedad de la ELA y recaudar fondos para mejorar en la investigación y en los cuidados de estos pacientes, de los cuales, al menos 30 son riojanos. Contará con la colaboración de ARESOL.

La presidenta de vencELA Rioja (Asociación Riojana de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica), Paqui Terroba, ha presentado este nuevo objetivo deportivo y solidario denominado 'ARESOL, energía y esperanza en la lucha contra la ELA' con "mucha ilusión" porque, como ha indicado, "todas estas iniciativas nos dan mucha fuerza".

Por su parte, el deportista Herrera ha asegurado que esta idea "ya estaba en mi cabeza. Yo quería hacer el Camino de Santiago, al menos intentarlo pero cuando, por desgracia, descubrí esta enfermedad y vi cómo estos enfermos y sus familias afrontan su día a día quería poner mi granito de arena para ayudarles".

EL RETO COMENZARÁ EL 12 DE MARZO

Así las cosas, Herrera comenzará su reto el próximo día 12 de marzo con el fin de llegar a Santiago el día 30 del mismo mes. "La intención es comenzar 10 días seguidos corriendo, hasta León, descansar un día, y proseguir otros 8 días hasta Santiago".

Durante el recorrido, ha indicado, habrá etapas de 23 kilómetros pero, por ejemplo, la más larga tiene 56. Por su parte, la mayoría estarán entre los 44, 48 o 50 kilómetros por día. Como ha reconocido "no tengo objetivo de tiempo, mi objetivo es llegar y aportar mi granito de arena".

Asegura estar "con ganas" y aunque cree que el tiempo "no me va a acompañar, yo lo voy a intentar".

Ha añadido que comenzará el reto en solitario pero "sí que es cierto que en las últimas tres jornadas tendré a una compañera, mi mujer, por lo que terminaremos juntos el reto".

COLABORACIÓN DE ARESOL

Para que estos retos sean posibles hay colaboradores o patrocinadores que ayudan -o bien patrocinando dinero por kilómetro recorrido o con una cantidad económica fija- a realizarlos. Es el caso de ARESOL ya que, como ha indicado el consejero delegado de la empresa, Joaquín Sáenz, "en nuestra entidad la responsabilidad social corporativa está muy integrada en muchos aspectos".

Por eso muestran su apoyo a este reto porque "estamos muy mentalizados y más con esta situación. Lo hacemos de corazón y con todas las ganas del mundo".

Además, la presidenta de vencELA Rioja ha desvelado que hay otras empresas que ya han anunciado su colaboración aunque, como ha subrayado "la recaudación obtenida la daremos a conocer al final del reto".