Rosalía y Antonio Banderas, los favoritos de los riojanos para irse de cañas este verano

Archivo - Antonio Banderas, favorito de los riojanos para ir de cañas - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actor malagueño Antonio Banderas (65 años) y la cantante Rosalía (33 años) encabezan la lista de personalidades con las que los riojanos se irían de cañas este verano, siguiendo la encuesta de Cerveceros de España.

Rosalía es la mujer con la que más riojanos se irían de cañas, al obtener el 20 por ciento de los votos en la encuesta. La cantante encabeza el ranking por delante de Úrsula Corberó (15 por ciento) y la princesa Leonor de Borbón (13,3 por ciento), mientras que Sara Carbonero (10 por ciento) y Aitana (8,3 por ciento) completan el Top 5 de las figuras preferidas para compartir una cerveza.

El ranking masculino está liderado por Antonio Banderas (16,7 por ciento), seguido de Mario Casas (13,3 por ciento) y, en tercera posición empatados con el 11,7 por ciento, Javier Bardem e Ibai Llanos. El rey Felipe VI (10 por ciento) y Rafa Nadal (8,3 por ciento) completan el Top 5 de las figuras preferidas para compartir una caña.

Cerveceros de España ha presentado los resultados de la nueva edición de su estudio 'Con quién te irías de cañas', elaborado por Alpha Research, para revelar qué personalidades de la música, el cine, el deporte, la creación de contenido y la sociedad general son las preferidas de los ciudadanos para compartir una caña y una buena conversación este verano.

A nivel nacional, el ranking femenino está compuesto por Rosalía, Úrsula Corberó, Aitana, Sara Carbonero, la princesa Leonor de Borbón, Cristina Pedroche, Belén Esteban, Carmen Lomana, Ester Expósito y Georgina Rodríguez.

En cuanto los hombres, este listado lo integran Antonio Banderas, Javier Bardem, Rafa Nadal, Ibai Llanos, Marios Casas, el rey Felipe VI, Fernando Alonso, Alejandro Sanz, Carlos Alcaraz Y Lamine Yamal.

DEPORTISTAS

El estudio, por primera vez, ha dedicado un apartado específico a los deportistas favoritos para irse de cañas este verano, entre los que se encuentran varios futbolistas de la Selección.

En el caso de los riojanos, Rafa Nadal y Marc Márquez empatan como los dos grandes favoritos, seguidos en el top 5 por Marc Cucurella, Andrés Iniesta, Carlos Alcaraz y Marcos Llorente.

En cuanto a las deportistas femeninas, encabeza el top 5 Carolina Marín, seguida de Ana Peleteiro, Aitana Bonmatí, Ona Carbonell y Paula Badosa.

A nivel nacional, el listado masculino se compone de Rafa Nadal, Andrés Iniesta, Marc Márquez, Marc Cucurella, Carlos Alcaraz, Ilia Topuria, Lamine Yamal, Carlos Sainz, Marcos Llorente y Rodri Hernández.

El listado femenino está compuesto por Carolina Marín, Ana Peleteiro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mireia Belmonte, Ona Carbonell, Paula Badosa, Garbiñe Muguruza, Jenni Hermoso y Cata Coll.

El estudio, encargado por Cerveceros de España, ha sido realizado por Alpha Research entre el 18 de junio y 3 de julio de 2026 a 2.000 hombres y mujeres españoles mayores de 18 años, respetando la proporcionalidad regional.