La rotura de una tubería en Arnedo provoca el hundimiento de parte de una calle y la inundación de una bodega

LOGROÑO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Arnedo ha informado del hundimiento, a las 06,56 horas, de parte de una calle provocada por la rotura de una tubería de agua potable. Esta avería está causando la inundación de una bodega subterránea en una vivienda situada del Pasaje Arzobispo Argaiz número 3, ha informado SOS Rioja 112.
Desde el Centro Coordinador de Emergencias se han movilizado a Bomberos del CEIS y técnicos de Gas Natural, dado que existe una tubería de gas cercana a la avería.
Los Bomberos informan de que continúan achicando el agua de la bodega y de que la vivienda habitada no presenta daños estructurales, quedando la situación centrada al hundimiento de la vía pública y a la fuga de agua.