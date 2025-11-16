Rubén Zúñiga, nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja - JUVENTUDES SOCIALISTAS LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rubén Zúñiga ha sido ratificado como secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja en el Congreso regional extraordinario que la organización ha celebrado este domingo en la Casa de los Periodistas de Logroño y que se ha desarrollado bajo el lema "Sin miedo a vivir".

Zúñiga ha asegurado que, en esta nueva etapa, desde Juventudes Socialistas "vamos a trabajar por situar en la agenda pública aquellas cuestiones que más preocupan a la juventud".

Esos problemas pasan fundamentalmente por cuestiones como "la vivienda, la emancipación, el acceso a un empleo digno o una mejor educación".

Pero también, ha añadido Zúñiga, "debemos luchar para frenar el ascenso de la extrema derecha y los discursos de odio que se lanzan contra inmigrantes, colectivos homosexuales o el feminismo".

El nuevo responsable de JJSS La Rioja, logroñés, de 27 años, Graduado en Biotecnología por la Universidad de Barcelona y profesor de FP, se ha visto motivado para asumir este cargo, entre otras razones, porque "tenemos un movimiento ultraderechista muy fuerte que ha calado en algunos sectores de la juventud", frente a lo que "queremos plantear una alternativa real, efectiva, de cambiar el mundo con una perspectiva de izquierdas".

Por su parte, el secretario general de PSOE riojano, Javier García, ha asegurado que "es muy importante contar con unas Juventudes Socialistas fuertes y reivindicativas".

Además, García ha recordado a la juventud riojana que en las Juventudes Socialistas "van a encontrar una correa de transmisión de sus inquietudes y anhelos".

En la nueva dirección de Juventudes Socialistas de La Rioja acompaña a Rubén Zúñiga en esta etapa Víctor Sainz, quien ocupará la Secretaría de Organización.

Además, forman parte de la Ejecutiva de JJSS Paula Blanco Gil, secretaria de Política Municipal e Institucional; Paula Jiménez Martínez-Losa, secretaria de Igualdad; David Garrido Médel, secretario de Formación y LGTBIQ+; Marina Pascual González, secretaria de Movimientos Sociales; y Gonzalo Gómez Luque, secretario de Comunicación y Protocolo.