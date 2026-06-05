Este sábado arrancan las fiestas de San Bernabé con el cañonazo inaugural, mercado y campamentos logroñés y francés

Archivo - Uno recreación de batalla en las fiestas de San Bernabé - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Logroño arranca este sábado las Fiestas de San Bernabé 2026 con una programación que aúna historia, tradición, actividades familiares y culturales, entre otras propuestas. A las 11,30 horas, ante el Arco de San Bernabé, tendrá lugar el cañonazo inaugural y salvas de honor, así como la lectura del bando de estas fiestas.

A continuación, se procederá a la apertura del Mercado Renacentista en las calles y plazas del Casco Antiguo, así como a la inauguración de los campamentos logroñés y francés en el Parque del Ebro.

Ya durante la mañana, en las calles del Centro Histórico podrá disfrutarse de diferentes espectáculos musicales, de danza y recreación histórica, como 'La reina de las sedas doradas', 'Romancero de 1521', 'La caravana del azafrán', 'Pregón del buen día', 'Sonidos de las murallas' o 'El jardín de Azahar'.

También cuentacuentos como 'El príncipe Lalín quiere ser bailarín', 'El ratón Pérez en busca del tesoro' o 'La princesa valiente'. En cumplimiento del Voto de San Bernabé, tendrá lugar en la Cocina Económica la Comida de los Humildes.

Ya por la tarde, se ha programado un DJ en el Parking del Revellín en el marco de la iniciativa La Uva Fest, que continuará ya por la noche con conciertos tributo a Marea (21,00 horas), Extremoduro y Platero y Tú (22,30 horas).

También habrá música, en este caso discomóvil, en el aparcamiento del frontón Adarraga, dentro del II Memorial Antonio Moreno de Frutos, que tendrá lugar a las 18,00 horas. A las 18,15 horas, en el Ayuntamiento, habrá una recepción a los participantes en el X Festival Folklórico Infantil 'Ciudad de Logroño'.

A continuación, partirá el desfile desde la Plaza del Ayuntamiento para llegar a la Plaza de San Bartolomé, donde tendrá lugar el espectáculo a partir de las 19,00 horas.

En el entorno del Mercado Renacentista, se sucederán durante la tarde nuevas actuaciones como 'Melodías del Revellín', 'La ruta de las mil estrellas', 'Bula del padre Moisés', 'El camino de la media luna', 'Los clarines del Ebro' o 'Al calor del fuego'. En la Plaza del Mercado, a las 20,00 horas, habrá bailes renacentistas. Y el Teatro Bretón acogerá a las 20,00 horas la representación de 'El retablo de las maravillas', que celebra el 65 aniversario de Joglars. La programación completa puede consultarse en www.logrono.es.