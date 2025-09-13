Este sábado se estrena Camino Escena Norte en Logroño

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este sábado se estrena en Logroño Camino Escena Norte. El Itinerario Constelaciones, dentro del proyecto Camino Escena Norte, desembarca por primera vez en La Rioja con una programación que ofrecerá diez espectáculos escénicos en distintos municipios de la región, entre el 13 de septiembre y el 25 de octubre.

Teatro, danza y propuestas de calle de compañías procedentes de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi llegarán a Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Enciso, Arnedo, Badarán, Autol y Navarrete, en un recorrido que busca acercar al público riojano la diversidad y la calidad de la creación escénica del norte peninsular.

Camino Escena Norte es un proyecto de intercambio cultural a través de las artes escénicas entre Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja, gestionado por las Asociaciones Profesionales de dichas comunidades autónomas y patrocinado por los Gobiernos de dichas autonomías.

En nuestra comunidad autónoma lo promueve AESCENA y Gobierno de La Rioja. La iniciativa celebra su séptima edición -por primera vez, en La Rioja-, bajo el lema Sembrar, cuidar, florecer.

La programación se celebrará del 12 de septiembre al 26 de octubre, con 18 compañías de teatro, danza y artes del movimiento y nuevo circo, mostrando sus espectáculos en 60 sedes que forman parte del Itinerario Constelaciones, que incluye dos extensiones fuera de las fechas del programa oficial, encuentros con los públicos, siete colaboraciones con festivales y tres funciones destinadas a público escolar.

Tendremos el gusto de encontrarnos este fin de semana con Escena Miriñaque (Cantabria) y Roca Producciones (Asturias).

"tÁ" de Escena Miriñaque (Cantabria) es una obra de danza-teatro donde el realismo mágico cobra vida en un bosque en el cual se naturaliza lo irreal o extraño como algo común. Sus dos personajes, peculiares, divertidos y sensibles, desarrollarán una relación de amistad basada en el crecimiento emocional a través del juego.

Al final del espectáculo, se invitará a las niñas y a los niños a adentrarse en el bosque de una forma muy especial: ¡Bailando! Es un espectáculo que utiliza el cuerpo y las onomatopeyas con el fin de poner en valor no solo lo que se dice, sino lo que se transmite.

Escena Miriñaque es una compañía escénica de Santander con largo recorrido y avalada por variados premios entre ellos el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud del año 2024.

Por su parte "Zozobra" de La Roca Producciones (Asturias) presenta personajes como recién llegadas de otro tiempo. Se hablan, se gritan y no se miran, porque cada una va a lo suyo. Doña Carmen decreta y determina cual águila imperial, rezando y mentando a Dios constantemente, maldiciendo entre rezos y plegarias.

Alejandra lleva la carga y empuja decidida la silla a ritmo vivo de pasodoble... Hace tiempo que ha decidido no pensar. Su objetivo es el trabajo y lo será hasta el día que Dios quiera -el dios de su señora, claro-, aunque ojalá falten muchos años para que quiera. Y frente a ambas, el mundo.

Compañía profesional dirigida por Roca Suárez. La Roca Producciones produce espectáculos con autores contemporáneos para público adulto. Las dramaturgias se crean o bien a través de un texto, o de una creación colectiva, buscando un teatro vivo, que emocione, que incite y no deje indiferente al espectador. Los montajes teatrales tocan temas de actualidad, como así sucede en 'Zozobra'.