Este fin de semana, observación del buitre negro en Alto Najerilla y paseo interpretativo por el Sendero de las Majadas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, continúa este fin de semana con la programación de 'Pasea La Rioja', con una actividad que permitirá conocer el proyecto de reintroducción del buitre negro Monachus, impulsado por GREFA en colaboración con el Gobierno de La Rioja.

La programación de otoño encara sus últimos fines de semana y, para este sábado 21 de noviembre, propone una nueva edición de 'Entre buitres en el Alto Najerilla: ¡la dispersión está en marcha!', en el municipio de Villavelayo. La jornada consistirá en una actividad de observación de buitres negros y leonados desde el observatorio situado en la pista de Cobarajas, al que se accederá mediante un recorrido a pie de 2,7 kilómetros. Una oportunidad para conocer el trabajo de conservación de estas especies y observar su presencia en el entorno del Alto Najerilla.

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web https://pasea.larioja.org/actividades. Para consultar más información, está disponible el teléfono 608 339 319, de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, y el correo electrónico pasealarioja@larioja.org.

BALANCE MUY POSITIVO DEL PROYECTO

La temporada de cría de 2026 en la colonia de buitre negro (Aegypius monachus) de la Sierra de la Demanda se ha cerrado con un balance muy positivo. De los cinco ejemplares nacidos esta primavera en el Alto Najerilla, dos ya han completado su desarrollo y han comenzado a sobrevolar los cielos del Sistema Ibérico. Un quinto ejemplar que sufrió una caída accidental del nido fue rescatado a tiempo por los técnicos y trasladado al Centro de Cría de GREFA en Majadahonda (Madrid), donde evoluciona satisfactoriamente criado por padres adoptivos.

Las otras dos crías no lograron salir adelante por causas naturales desconocidas, un factor habitual en la dinámica silvestre de la especie.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente viene colaborando desde el año 2017 con la asociación GREFA en el 'Proyecto Monachus', con el objetivo de devolver al buitre negro al Sistema Ibérico, tras su desaparición en la región a mediados del siglo pasado. Gracias a esta iniciativa, los montes regionales han registrado el nacimiento de cinco pollos en un mismo ejercicio, la cifra más alta anotada hasta la fecha frente a los tres nacidos en temporadas pasadas.

Los dos jóvenes buitres que han logrado emprender el vuelo han sido bautizados con nombres que comienzan por la letra 'J', la inicial asignada a esta promoción de 2026. El primero en volar ha sido Jota, un macho nacido en abril de la pareja formada por Centinela y Europa, dos ejemplares reintroducidos que llevaban tres temporadas intentando reproducirse con éxito. Centinela guarda un estrecho vínculo con La Rioja, ya que fue apadrinado en 2018 por la Asociación Profesional de Agentes Forestales de La Rioja (APAFOR).

Por su parte, el segundo pollo en alzar el vuelo es Jubera, otro ejemplar macho nacido en mayo y cuyos progenitores son Zolorro y una hembra procedente del Sistema Central. Se da la circunstancia de que esta misma pareja ya logró criar con éxito en suelo riojano el pasado año 2025, cuando nació el ejemplar Iregua.

Los cinco nidos detectados este año se ubican en enclaves forestales de los municipios de Villavelayo, Canales y Mansilla. Estos municipios se confirman como un área idónea y estratégica para el asentamiento, alimentación y nidificación de una colonia que continúa su proceso de consolidación a largo plazo gracias al trabajo de seguimiento y protección técnica del Gobierno regional y GREFA.