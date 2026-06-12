Este sábado proyección de la ópera 'Romeo y Julieta' en Fundación Caja Rioja de Calahorra

LOGROÑO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja se suma por primera vez a la 11ª. Semana de la Ópera del Teatro Real, una iniciativa nacional impulsada por esta entidad, y retransmitirá en directo desde su Centro de Calahorra la función de Romeo y Julieta, de Charles Gounod. Será este sábado 13 de junio a partir de las 19,30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Se trata de una oportunidad para disfrutar del clásico de Shakespeare desde pueblos y ciudades de toda España, en un espectáculo que contará con dos artistas del momento: Nadine Sierra y Javier Camarena. En este caso es una producción del Teatro Real en coproducción con la Ópera Nacional de París.

A esta gran retransmisión nacional se han unido Ayuntamientos, museos y centros culturales con la señal en directo del Teatro Real.

En esta ópera el director de escena Thomas Jolly retrata un amor desafiante en una hermosa ciudad renacentista, Verona, convertida en una cuna de muerte asolada por la peste, pero lo hace a través de una escenografía monumental y evocadora presidida por una espectacular escalera que reproduce la ópera de París, el Palais Garnier. Una acción trepidante, un vestuario imaginativo y lleno de color, danza y un reparo protagonizado por grandes voces del momento, como son Nadine Sierra como Julieta y Javier Camarena, Romeo.