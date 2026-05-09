El Sábado de Puertas Abiertas de la UR reúne a más de 700 personas interesadas en su oferta académica - UR

LOGROÑO 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Sábado de Puertas Abiertas organizado por la Universidad de La Rioja ha reunido a más de 700 personas, entre estudiantes preuniversitarios y sus familias, interesadas en conocer la oferta académica del curso 2026-2027 y las instalaciones del Campus.

Del total, un 65 % de los participantes procede de La Rioja y el otro 35 % de regiones limítrofes como País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla y León o Cantabria. Esta jornada se ha sumado a la II Feria UR Orienta, celebrada el pasado 14 de marzo y en la que participaron unas 1.200 personas.

Durante la mañana del sábado 9 de mayo los futuros estudiantes universitarios y sus familias han podido visitar las Facultades o Escuelas que eran de su interés, recorrer sus instalaciones y asistir a las charlas informativas tanto de los diferentes grados que oferta la UR como de los procesos de acceso y admisión.

En estas sesiones la Universidad de La Rioja presenta su oferta académica para el curso compuesta por 2 dobles grados, 20 grados -con la novedad del Grado en Tecnología del Lenguaje- con 45 especializaciones y programaciones FP-Universidad, que permiten a estudiantes de ciclos superiores de Formación Profesional obtener grados universitarios relacionados con los ciclos realizados en 3 cursos académicos.

La Universidad de La Rioja ofrece una enseñanza en grupos reducidos que favorece la cercanía y el aprendizaje activo, junto con una atención personalizada. Además, el estudiantado realiza, como parte integrante de su formación, prácticas profesionales que permiten la aplicación de los conocimientos en entornos reales, y puede realizar parte de sus estudios en otras universidades, tanto nacionales como internacionales, a través de programas de movilidad tipo Erasmus.

De hecho, la UR es la segunda universidad pública española con mayor empleabilidad de sus egresados, según datos oficiales del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU).

CHARLA SOBRE ADMISIÓN EL 15 DE JUNIO

Este Sábado de Puertas Abiertas de la Universidad de La Rioja culmina la campaña de información y orientación que la Universidad de La Rioja lleva a cabo de cara al curso académico 2026-2027, y que se completará el lunes 15 de junio con una sesión informativa sobre acceso y admisión que se podrá seguir tanto de forma presencial en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, desde las 16,00 horas; como a través de su retransmisión por Unirioja.es/youtube.

Esta campaña pretende dar a conocer a los estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior, así como a sus familias, la oferta de estudios de la Universidad de La Rioja, sus características como universidad pública, sus servicios e instalaciones; así como información de la prueba de acceso a la Universidad, trámites de admisión y matrícula, y cualquier otro asunto que pueda ser de interés para los estudiantes preuniversitarios (becas, traslados de expediente, alojamiento, etc.).