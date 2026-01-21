Este sábado, teatro en Ausejo gracias al programa 'Aprender' de Fundación Caja Rioja y Fundación la Caixa

LOGROÑO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Taller de Teatro Sin Límites, una compañía de teatro de Cuzcurrita de Río Tirón, llevará a escena este fin de semana la obra 'Güesaidestori. El musical'. Será el sábado, 24 de enero, a las 19,30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento.

La entrada es libre hasta completar aforo. Se trata de una actividad incluida en el programa 'Aprender', que llevan a cabo Fundación Caja Rioja y Fundación La Caixa.

Esta representación se suma a las ya realizadas en otras localidades incluidas en el programa 'Aprender', como Ribafrecha, Alesanco y Casalarreina.

En total, este año se han programado cuatro sesiones de teatro con el Taller de Teatro Sin Límites de Cuzcurrita y el Taller de Teatro Bululú de Zarratón, respectivamente; y con Improyayas.

En esta quinta edición el programa llega a 14 localidades: San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita de Río Tirón, Ventosa, San Román, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, Casalarreina, Anguiano, Briones y Cornago.

Estos dos últimos municipios se incorporan este año. En todos se cuenta con actividades como exposiciones, cursos de formación, encuentros con escritores, talleres de animación a la lectura, sesiones de teatro y conciertos.