Sábados del Vecino: Escobar recibe peticiones el ocio y deporte de los más jóvenes

El encuentro se ha celebrado en la Biblioteca Rafael Azcona - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha recibido hoy propuestas para potenciar las actividades de ocio y deporte a los más jóvenes y, en concreto que Logroño cuente con un circuito de 'pump track'.

Escobar, acompañado por la concejala de Participación Ciudadana, Leonor González, ha mantenido hoy encuentros con vecinos y vecinas de Logroño dentro de una nueva sesión de los 'Sábados del vecino', que en esta ocasión se ha celebrado en la Biblioteca Rafael Azcona.

Tal y como ha recordado el Ayuntamiento de Logroño, la iniciativa, impulsada por el alcalde, Conrado Escobar, tiene como objetivo reforzar la participación y posibilitar que los ciudadanos y ciudadanas expongan sus propuestas, sugerencias o inquietudes de forma directa.

Entre los temas abordados hoy en estos encuentros, el Ayuntamiento ha destacado las propuestas presentadas por dos pequeños logroñeses, Juan y Max, para potenciar las actividades de ocio y deporte para adolescentes.

Así, entre otras cuestiones, han planteado una iniciativa para que Logroño cuente con un circuito de 'pump track'.

También se han tratado por parte de otros vecinos y vecinas diferentes propuestas para la mejora de barrios como El Cortijo o la zona Oeste, así como sobre el turismo, la historia de la ciudad o cuestiones relacionadas con las ordenanzas municipales.

Desde el consistorio se ha asegurado que se "toma nota" de todas las propuestas presentadas durante estos encuentros por parte de la ciudadanía, y que serán estudiadas y seguidas por los concejales del equipo de Gobierno responsables del área pertinente.

CÓMO PARTICIPAR EN LOS 'SÁBADOS DEL VECINO'

Los 'Sábados del vecino' se llevan a cabo los primeros sábados de cada mes (salvo aquellos que sean festivos o por alguna cuestión de agenda, en cuyo caso se reprograma en otro sábado del mes).

Con el objetivo de acercar aún más los 'Sábados del vecino' a la ciudadanía y poner en valor distintos enclaves de la ciudad, esta iniciativa se trasladará a otro espacio municipal en la próxima edición de estos encuentros.

Para participar en los mismos, existen tres vías de inscripción: el teléfono 010, el canal de Whatsapp municipal (618700010) y un correo electrónico habilitado específicamente para esta iniciativa: sabadodelvecino@logrono.es.

Las peticiones se podrán recibir hasta el jueves previo a la celebración de los encuentros y será necesario identificarse con nombre, apellidos, teléfono de contacto y asunto que se desea tratar.

A partir de ahí, el Ayuntamiento de Logroño se pondrá en contacto con la persona para concertar la cita a una hora determinada.