SAE La Rioja alerta de que "2 meses después" se "sigue sin arreglar" la climatización del Centro de Salud Mental Albelda

SAE La Rioja alerta de que "2 meses después" sigue "sin arreglarse" la climatización del Centro de Salud Mental Albelda - SAE LA RIOJA

LOGROÑO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha alertado este miércoles "una vez más la dejadez de la Dirección Gerencia del Centro de Salud Mental Albelda, que continúa, después de dos meses exigiendo una solución, sin arreglar el sistema de climatización".

Una situación, indican en un comunicado, que está "sometiendo a los profesionales y pacientes a temperaturas que alcanzan los 35º en algunas estancias, poniendo en juego su integridad física debido a los desprendimientos de las placas del techo que se han producido porque el sistema no evacúa correctamente, y generando un desequilibrio en el bienestar y la seguridad de los pacientes que, no debemos olvidar, son vulnerables".

Indican que "el objetivo principal de la Gerencia debe ser garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de profesionales y usuarios", pero, "sin embargo, obviando los avisos y denuncias que se le han trasladado desde SAE en múltiples ocasiones, continúa sin realizar el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado, mostrando una falta de interés incomprensible por sus profesionales y pacientes".

"No entendemos la actitud negligente de la Dirección: son conscientes del problema por las denuncias que hemos emitido y contamos con informes positivos de Riesgos Laborales en este sentido, sin embargo, continúan menospreciando el riesgo real que corren profesionales y usuarios", dicen desde SAE.

De este modo, señalan que se está "incumpliendo así el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo", que dice que "en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores, a tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas".

"Esperamos que con la mayor celeridad actúen para garantizar la integridad física y mental de pacientes y profesionales, por quienes deben velar en el desempeño de su trabajo", concluye Tamara López Sevilla, responsable de SAE en La Rioja.