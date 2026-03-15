La sala cultural 'Ermita de la Concepción' compatibilizará su uso para actividades culturales con la Casa de los Gigantes - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra informa de que la sala cultural 'Ermita de la Concepción' continuará acogiendo actividades culturales como charlas, conciertos, presentaciones, etc. Al mismo tiempo, a partir del mes de abril albergará también la colección municipal de Gigantes y Cabezudos, que quedará expuesta de forma permanente en este espacio para ponerla en valor, darle mayor visibilidad y facilitar su visita.

Ambos usos se compatibilizarán de forma organizada para garantizar la adecuada conservación de estas figuras tradicionales y queridas por los calagurritanos, así como para el correcto desarrollo de los actos de la programación cultural de la ciudad, tanto los organizados por el Ayuntamiento como por las asociaciones locales u otras entidades.

De este modo, la sala cultural 'Ermita de la Concepción' mantendrá su función como punto de encuentro para la actividad cultural de la ciudad, al tiempo que será la Casa de los Gigantes y Cabezudos, unos personajes muy representativos de nuestras fiestas patronales.

Como consecuencia de la compatibilización de estos dos usos, el aforo disponible se verá reducido, con una disminución de las ,sillas para el público. Además de esta sala, el Ayuntamiento de Calahorra cuenta con otros espacios municipales como el salón de actos y las salas del Centro Joven Municipal, el teatro Ideal y los espacios expositivos de la ciudad para celebrar conferencias, presentaciones, actuaciones musicales, entre otras actividades culturales.

Respecto al escrito presentado por la AMPA del Conservatorio de Música de Calahorra el Ayuntamiento de Calahorra quiere aclarar que puede seguir solicitando el uso de la sala cultural 'Ermita de la Concepción' para las audiciones de su alumnado, tal y como lo han hecho siempre. En 2025 lo hicieron en 4 ocasiones. Si prefieren también pueden solicitar cualquiera de los otros espacios municipales disponibles para actos culturales.