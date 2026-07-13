Saldada de conformidad la 'vistilla' contra una reclusa de la prisión de Logroño por tráfico de drogas en el centro

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LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra una mujer reclusa acusada de un delito contra la salud pública al ser sorprendida con droga durante un cacheo en la cárcel se ha saldado con 18 meses de prisión y 20 euros de multa. Además, se suspende la pena de prisión por 3 años con la condición de que no cometa delito.

Así ha concluido la 'vistilla' celebrada este lunes en la Audiencia Provincial de La Rioja. En concreto, el Fiscal solicitaba para ella 3 años y 6 meses de cárcel y 79 euros de multa.

El escrito al que ha tenido acceso Europa Press narra unos hechos que sucedieron el 5 de marzo de 2025. Ese día, a las 16,00 horas, funcionarios de prisiones entraron en la celda del módulo dos en la que se encontraba la acusada con la finalidad de cachearle, ante las sospechas de poseer sustancias estupefacientes.

Allí le intervinieron un papel de plata con una sustancia, que la acusada estaba manipulando y que tenía con la intención de proporcionársela a terceras personas. Tras su análisis en el Laboratorio la sustancia intervenida, resultó ser 0,09 gramos netos de cocaína con una pureza del 90,3 por ciento, que hubiera alcanzado en el mercado ilícito el valor de 26,29 euros.

SORPRENDIDO CON DROGA EN SU VEHÍCULO

Este lunes también ha tenido lugar otra vistilla para llegar a una conformidad para un hombre de 36 años acusado de un delito contra la salud pública al traficar con anfetaminas en Logroño. Finalmente se ha conformado con 3 años de cárcel -el Fiscal pedía 4 años- y una multa de 200 euros.

Los hechos se produjeron el 21 de octubre de 2025, a las 12,40 horas, cuando el acusado circulaba por la Avenida de Zaragoza de Logroño, llevando a bordo un envoltorio de plástico de color negro precintado con una pasta de color blanca con un peso de 17,75 gramos que resultó ser anfetamina y que se encontraba dispuesto para su difusión.

El peso bruto analizado alcanza los 7,46 gramos y neto de 6,07 gramos de anfetamina, sustancia que causa un grave daño a la salud, con una riqueza de 65,7 por ciento. Dado que el precio en el mercado ilícito de la anfetamina asciende a 19,90 euros el gramo, el total intervenido asciende a 181,493 euros.

DROGA EN CALAHORRA

Finalmente también se ha saldado de conformidad la vistilla contra una persona acusada de un delito contra la salud publica al traficar con anfetamina en Calahorra. Si bien el Fiscal pedía en su escrito cuatro años y tres meses de cárcel, finalmente se ha saldado con tres años de prisión y 1.200 euros de multa.

Todo ello para unos hechos que se produjeron el 22 de abril de 2024 cuando el acusado se encontraba en la calle Pilarte de la ciudad de Calahorra, portando en el interior del bolsillo izquierdo de su chaqueta un pequeño bulto envuelto en papel de regalo azul, que contenía la inscripción 'felicidades' y que escondía un paquete de tabaco cerrado con cinta adhesiva.

Este a su vez contenía una bolsa termosellada de pequeño tamaño que con polvo de anfetamina, con el propósito de venderla a una tercera persona, lo que no pudo llevar a cabo gracias a la intervención de una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba en la zona desempeñando labores de seguridad ciudadana y que procedió a aprehender al investigado la referida sustancia tras observar en él una actitud sospechosa.

Debidamente analizada, la anfetamina aprehendida reveló un peso total de 26',86 gramos y una pureza media 11 por ciento, teniendo un precio de venta en el mercado ilícito de 1.172,17 euros.