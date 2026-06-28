El saldo comercial de La Rioja registró en abril un superávit de 25,8 millones de euros

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

De acuerdo al Informe Mensual de Comercio Exterior del mes de abril, las exportaciones de mercancías de La Rioja disminuyeron un 0,5 por ciento interanual, alcanzando los 194,8 millones de euros. De este modo, la comunidad autónoma representa el 0,6 por ciento del total de las exportaciones españolas en el mes. El valor de las exportaciones españolas del mes alcanza los 34.388,1 millones de euros, tras haber crecido un 5,8 por ciento interanual.

En cuanto a las importaciones, en abril se alcanzaron los 169,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 0,5 por ciento interanual, situando la participación riojana en el total de las importaciones españolas del mes en el 0,4 por ciento.

En el ámbito español el valor de las importaciones de bienes crece un 8,7 por ciento interanual arrojando la cifra de 39.560,4 millones de euros. Con todo ello, el saldo comercial de La Rioja registró en abril de 2026 un superávit de 25,8 millones de euros (en abril de 2025 fue de 27,7). En el conjunto de España, el saldo alcanza los 5.172,2 millones de euros en negativo. La tasa de cobertura en La Rioja se situó en el 115,3 por ciento.

ESTRUCTURA SECTORIAL DEL COMERCIO EXTERIOR RIOJANO EN ABRIL

En cuanto a la estructura sectorial del comercio exterior riojano para el mes de abril, el sector de alimentación, bebidas y tabaco se mantiene en primer lugar con un 36,9 por ciento en valor del total de exportaciones, tras un ascenso interanual del 0,7 por ciento del valor de sus ventas al exterior, alcanzando los 71,9 millones de euros.

El sector de bienes de equipo ocupa el segundo lugar, tras un descenso interanual del 0,6 por ciento, situando su participación en las exportaciones riojanas en el 22,4 por ciento, con una cifra total de 43,6 millones de euros.

En tercer lugar, se sitúa el sector de semimanufacturas no químicas, con un valor de 35,5 millones de euros, tras un aumento interanual del 16,8 por ciento y con un 18,2 por ciento de participación en el total del valor de las exportaciones riojanas de bienes del mes.

Las ventas al exterior del sector manufacturas de consumo disminuye en abril un 13,9 por ciento interanual, ocupan el cuarto puesto en el ranking del mes, con una participación del 11,0 por ciento del total, lo que suponen 21,5 millones de euros. Respecto a las importaciones, el sector de alimentación, bebidas y tabaco representa el 28,4 por ciento de las importaciones de La Rioja en abril, con un valor de 48,1 millones de euros.

Ocupa el primer lugar de las importaciones riojanas del mes tras haber experimentado un ascenso interanual del 1,4 por ciento. En segundo lugar, se sitúa el sector de semimanufacturas no químicas, con el 24,9 por ciento del total, un valor de 42,1 millones de euros, tras haber experimentado un crecimiento interanual del 2,8 por ciento. En tercera posición se encuentra el sector de bienes de equipo, que representa el 20,9 por ciento de las importaciones con un valor de 35,3 millones de euros, tras experimentar un ascenso interanual del 10,3 por ciento.

El sector de las manufacturas de consumo aparece en cuarta posición, acumulando el 10,5 por ciento de las importaciones de bienes del mes, o lo que es lo mismo 17,7 millones de euros, tras un ascenso interanual del 3,3 por ciento. Periodo enero a abril En el periodo de enero-abril, las exportaciones de mercancías de la Comunidad Autónoma de La Rioja disminuyeron un 5,1 por ciento interanual, alcanzando los 772,2 millones de euros.

La Rioja representa el 0,6 por ciento del total de las exportaciones españolas en el acumulado enero-abril. Las exportaciones españolas para dicho periodo alcanzan los 130.894,1 millones de euros, aumentando un 2,0 por ciento interanual. Además, las importaciones de La Rioja en los cuatro primeros meses del año llegaron a los 633,2 millones de euros, lo que supone que decrecieron un 5,6 por ciento interanual, situando la participación riojana en el total de las importaciones españolas de dicho periodo en el 0,4 por ciento.

En el ámbito español el valor de las importaciones de bienes aumenta, un 0,3 por ciento interanual, arrojando la cifra de 147.743,7 millones de euros.