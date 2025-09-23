Salida a hombros de Urdiales y Palacio en el 'mano a mano' con una gran corrida de 'Núñez del Cuvillo' en Logroño - BMF TOROS

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'mano a mano' entre Diego Urdiales y Aarón Palacio de la tercera de feria de San Mateo en Logroño ha concluido con los dos a hombros por la puerta grande de 'La Ribera', con una gran corrida de 'Núñez del Cuvillo'. Palacio sustituía a Pablo Aguado, mientras que Roca Rey se ha 'caído del cartel' esta mañana quedando la corrida para el riojano y el aragonés, que han cortado tres orejas cada uno.

La plaza de toros de la capital riojana ha contado con un aforo de más de media entrada, en tarde en la que, además de los diestros, han brillado, de manera especial varios de los picadores en la suerte de varas.

Antes de saltar el primer astado, 'Postinero', colorado meano de 555 kilos, los espadas han correspondido la ovación de los aficionados. Ya, con el toro en el ruedo, Urdiales ha lanceado a la verónica para después brillar, con el capote, con chicuelinas en un quite, que ha sido respondido por Palacio. Ha destacado 'Chano' con el caballo.

Tras brindar el público, el de Arnedo ha iniciado la faena con doblones y buen toreo de derecha, deslucido por la caída final del astado en algunas tandas. Con la izquierda, citando de lejos, Urdiales ha ligado excelentes series, sobre todo, dos de ellas 'al ralentí' que han levantado a los aficionados, lo que unido a un gran 'estoconazo', le ha hecho pasear las dos orejas.

Se ha topado, en su segundo, tercero del festejo, con un negro mulato, de nombre 'Feriante', de 570 kilos, que se ha mostrado brillantez con el toreo a la verónica. También con este astado ha sido aplaudido el picador, en este caso Manuel Quinta.

Ha brindado al torero de Alfaro, Fabio Jiménez, para coger los trastos y versélas con un ejemplar reservón que media al riojano. El oficio de éste ha superado las dificultades del toro, con una faena en la que le ha bajado la cabeza, logrando hondura en varios pasajes de la lidia. Destacado final de faena de Urdiales, que ha marrado con la espada.

Con el quinto, 'Violeta', colorado de 585 kilos, que hacía su tercero, no ha podido brillar el arnedano con el capote. Por contra, en varas, otra actuación destacable, en este caso de Pedro Iturralde.

En el tercer tercio, Urdiales tras brindar al público ha sometido al morlaco con una mano derecha de magisterio, que ha alternado con algún muletazo suelto con la izquierda, toreando a media distancia. Faena larga del riojano, que ha culminado con otra gran estocada, que le ha servido para cortar otra oreja, con fuerte petición de la segunda.

Por su parte, Aarón Palacio aún con el regusto de la puerta grande que obtuvo el domingo en Logroño, ha venido a la capital riojana ha reivindicar la sustitución de la que se ha hecho acreedor. El de Biota (Zaragoza) no ha podido lucir con el capote, mientras que si lo ha hecho en varas 'Espartaco'.

Ha brindado la muerte de 'Blanquito', negro mulato de 560 kilos a su compañero de terna, para iniciar la faena con bueno doblones, dejando al animal en el centro del anillo. Toreo de poder con ambas manos, destacando una tanda finalizada con un gran remate por bajo, culminando la actuación con manoletinas y pinchazo y estocada caída, siendo ovacionado.

Con su segundo, el cuarto de la tarde, un mulato, de nombre 'Billetero', de 545 kilos, lo ha recibido con un par de largas cambiada y toreo ceñido a la verónica. Estatuarios para iniciar la faena, en una actuación que ha hecho vibrar a la plaza, bajando la mano, con un toreo que le ha llegado a poner en apuros. No se ha amilanado el aragonés, que fiel a su concepto, de valentía, ha brillado con la mano derecha. Ha administrado un gran espadazo, tras un pinchazo, logrando una oreja.

Dos trofeos, sin embargo, la he cortado al castaño, que ha cerrado corrida, de nombre 'Naranjero', de 520 kilos, comenzando con faroles de rodillas, culminando a pie con verónicas y rematando con una media.

En el caballo ha destacado Pedro Geniz, y en banderillas Juan Sierra, mientras que Urdiales ha brillado con chicuelinas en un quite. Ya, en la faena, Palacio, en el centro de la arena, se ha puesto a torear de rodillas, encandilando al respetable. Después, ha estado firme por ambos pitones, tirando en varios momentos de la faena de valor hondo. Manoletinas y toreo circular para concluir la actuación, dejando una gran estocada, que le ha hecho merecedor de la puerta grande.