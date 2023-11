Salud y el Colegio de Farmacéuticos de La Rioja presentan una campaña informativa sobre el uso racional de antibióticos

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, que se celebra el próximo sábado, día 18, la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja han organizado la campaña informativa: 'El problema de la resistencia a los antibióticos: ¿Qué es? ¿Qué puedo hacer?' con el objetivo de concienciar a la ciudadanía del uso racional de los antibióticos.

El viceconsejero de Salud y Políticas Sociosanitarias, José Antonio Oteo, el director general de Prestaciones y Farmacia, Gonzalo Aparicio, y presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, Mario Domínguez, han presentado este miércoles, día 15, esta campaña en la que se han diseñado y elaborado 15.000 dípticos y 250 carteles que se distribuirán entre las 156 oficinas de farmacia de La Rioja.

José Antonio Oteo ha manifestado que "la resistencia a los antibióticos supone un peligro para el sistema que hemos alcanzado, el desarrollo de la medicina actual tanto a nivel de medicina humana como a nivel medioambiental", ha dicho. En ese sentido, ha animado a la ciudadanía a vacunarse contra la gripe, la COVID y el virus respiratorio sincitial "ya que puede ayudar a disminuir el consumo de antibióticos y es una de las estrategias más recomendadas para luchar contra la resistencia", ha dicho.

OBJETIVO: EVITAR O RETRASAR LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS

La resistencia a los antibióticos (RAM) ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las principales amenazas mundiales para la salud pública a las que se enfrenta la humanidad. Los datos ya lo demuestran, más de 33.000 personas mueren cada año en Europa como consecuencia de infecciones resistentes, unas 4.000 muertes en España.

Tanto los profesionales sanitarios como la ciudadanía deben contribuir a un uso adecuado de los antibióticos para evitar o retrasar la resistencia antimicrobiana. En ese sentido, la campaña 'El problema de la resistencia a los antibióticos: ¿Qué es? ¿Qué puedo hacer?' presenta información sobre qué es un antibiótico, advierte sobre la pérdida de la eficacia, con el riesgo de agravarse la infección.

Además, aporta datos sobre que es la resistencia antimicrobiana, que es la capacidad que tienen las bacterias de resistir a la acción de uno o varios antibióticos, originando un grave problema de salud pública. Y ofrece información a los ciudadanos sobre qué deben o no hacer como, por ejemplo, no tomar un antibiótico si no lo ha recetado un médico, dentista, podólogo o el veterinario si es para un animal.

También advierten sobre no compartir antibióticos con amigos, ni presionar a un profesional sanitario para que recete un antibiótico, entre otros.