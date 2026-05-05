Salud, Educación y Servicios Sociales refuerzan la coordinación en salud mental con el impulso del Protocolo de TDAH

La consejera de Salud y Política Sociales, María Martín, mantiene una reunión de trabajo con responsables de los ámbitos sanitario, educativo y social, así como con representantes de la asociación TDAH La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha presentado hoy, día 5, la actualización del Protocolo de Coordinación del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) de La Rioja, tras mantener una reunión de trabajo con responsables de los ámbitos sanitario, educativo y social implicados en su desarrollo.

En el encuentro han participado el director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín; la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez; el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra; la vicepresidenta de TDAH Rioja, Susana Moneo; así como técnicos responsables en esta materia en la región.

La consejera ha destacado que el Protocolo de Coordinación del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) de La Rioja se ha apoyado desde sus comienzos en cuatro líneas estratégicas ya consolidadas: la sensibilización social, la formación en el ámbito educativo, la capacitación de profesionales sanitarios -especialmente en Atención Primaria- y la coordinación entre todos los niveles implicados. "Insistimos especialmente en la prevención y en la coordinación multiprofesional entre educación, servicios sociales y salud, siempre de la mano de entidades como TDAH Rioja", ha señalado.

Como principal novedad, la consejera ha puesto en valor la puesta en marcha del Programa Mente+, que supone "un paso más para adelantarnos al diagnóstico y apoyar a las familias desde las primeras señales de alerta". En este sentido, ha detallado que se han atendido, en una primera instancia a las 94 familias derivadas y finalmente se han implementado un tratamiento a 48 de ellas, ofreciéndoles formación y herramientas para mejorar el entorno del menor y reducir el impacto del trastorno en caso de desarrollarse".

Asimismo, ha incidido en la importancia de la detección precoz: "Ese diagnóstico y tratamiento temprano es la mejor herramienta para que la patología se mantenga en niveles leves o casi banales". La titular ha avanzado además una nueva línea de trabajo centrada en la población adulta, donde existe infradiagnóstico. "Vamos a reforzar esta área con la incorporación de dos médicos de Atención Primaria al equipo del protocolo, para mejorar la sensibilización y la atención también en adultos", ha explicado.

Por su parte, la vicepresidenta de TDAH Rioja, Susana Moneo, ha subrayado el papel clave de la formación, especialmente en el ámbito educativo: "Es fundamental que los profesionales tengan una formación adecuada y veraz sobre lo que es y lo que no es el TDAH". Desde la asociación han valorado muy positivamente las iniciativas impulsadas por el Gobierno regional: "Todas las acciones que tienen como objetivo la formación cuentan con nuestro respaldo, porque benefician directamente a los niños y a sus familias".

UN MODELO CONSOLIDADO A TRAVÉS DE UN GRUPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR

La actualización de este protocolo supone un paso más en la consolidación de un modelo de atención integral y coordinado. Este grupo, de carácter multidisciplinar y coordinado desde el ámbito de la salud mental, está integrado por profesionales de los sistemas sanitario, educativo y social, y tiene como función principal analizar las necesidades de las personas con TDAH en La Rioja, actualizar las líneas de actuación y garantizar una respuesta coordinada en los distintos ámbitos.

Su funcionamiento se articula a través de reuniones periódicas -cuatro al año- en las que se evalúan las fortalezas y debilidades del protocolo, se comparten avances y se definen nuevas líneas de intervención. Además, mantiene una relación directa con entidades sociales como TDAH Rioja, incorporando la visión de las familias al desarrollo del modelo.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

El trabajo desarrollado en los últimos años se ha estructurado en varias líneas estratégicas que han permitido reforzar el abordaje del TDAH: ? Sensibilización y formación: desarrollo de acciones formativas dirigidas a pediatras, profesionales de atención primaria, enfermería, orientadores y profesorado, así como elaboración de nuevos materiales divulgativos.

Mejora de la respuesta educativa: impulso de medidas para la identificación temprana y la adecuada atención del alumnado.

Optimización del diagnóstico y tratamiento: mejora de la accesibilidad a los procesos diagnósticos y terapéuticos.

Refuerzo de la coordinación interprofesional: avance en los canales de comunicación y en la calidad de los informes. A estas líneas se suma como principal novedad la quinta línea, centrada en la prevención a través del Programa Mente+, así como una sexta línea orientada al refuerzo de médicos en Atención Primaria.

PREVENCIÓN, DETECCIÓN, APOYO A LAS FAMILIAS

El Programa Mente+ constituye el principal avance del protocolo. Está dirigido a menores no diagnosticados, en los que se detectan señales de alerta, y se basa en un modelo de intervención preventiva y coordinada.

El acceso al programa se realiza mediante derivaciones desde el ámbito educativo y pediatría hacia los Servicios Sociales, donde la Dirección General de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad lleva a cabo el cribado de los casos. Desde su puesta en marcha en el verano de 2025, 94 familias han sido derivadas, de las cuales 48 han sido consideradas aptas para participar en el programa.

La intervención se desarrolla a través de: sesiones individuales con los menores y sesiones grupales con sus familias. En ellas se ofrece información sobre el TDAH, formación en hábitos saludables y herramientas prácticas para la educación y la gestión de situaciones que pueden generar dificultades conductuales, reforzando el papel de la familia en la prevención.

Como parte de la mejora continua, el protocolo incorpora una sexta línea de actuación con la integración de dos nuevos médicos de Atención Primaria en el grupo de trabajo. Este refuerzo permitirá seguir avanzando en la identificación precoz, el diagnóstico y el tratamiento del TDAH, fortaleciendo la coordinación entre niveles asistenciales.

UNA RESPUESTA COORDINADA ANTE UNA REALIDAD RELEVANTE

En La Rioja se han identificado 3.364 personas con diagnóstico de TDAH, con mayor presencia en etapas como la adolescencia y la edad adulta temprana, lo que evidencia la necesidad de reforzar tanto la detección precoz como el seguimiento a lo largo del ciclo vital.

El grupo de trabajo continúa desarrollando estas líneas estratégicas, garantizando una respuesta coordinada, dinámica y adaptada a las necesidades de la población riojana, en el marco de la estrategia global del Gobierno de La Rioja en materia de salud mental.

Como continuidad a esta estrategia, el próximo 8 de mayo el Salón de Actos del Hospital Universitario San Pedro acogerá la jornada formativa 'Atención coordinada para una respuesta integral al TDAH', organizada por el grupo de trabajo del protocolo. La jornada reunirá a profesionales de los ámbitos sanitario, educativo y social en un encuentro multidisciplinar que abordará el TDAH desde una perspectiva integral, incluyendo aspectos como la validez diagnóstica, las comorbilidades, los tratamientos más eficaces y los retos del trabajo en red. Además, se presentarán iniciativas preventivas como el Programa Mente+ y se incorporará la visión de afectados y familias.