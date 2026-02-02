Salud estima que este año 2026 se producirán 1.962 nuevos diagnósticos de cáncer en La Rioja

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, se ha reunido con el gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González, y los profesionales del Servicio de Oncología - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las estimaciones de la incidencia del cáncer en La Rioja muestran que en 2026 se producirán 1.962 nuevos diagnósticos, según datos del Registro de Tumores de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados.

Tal y como ha avanzado hoy la consejera de Salud, María Martín, con motivo de la próxima celebración del Día Mundial contra el Cáncer, del total de nuevos diagnósticos que se estiman, 1.175 serán nuevos casos en varones y 787 en mujeres.

Las principales localizaciones estimadas en mujeres serán mama (233 casos), colorrectal (110) y tráquea, bronquios y pulmón (60 casos). En el caso de los varones, la mayor incidencia se concentrará en próstata (224), colorrectal (185 casos), y tráquea, bronquios y pulmón (153 casos).

El Sistema Público de Salud de La Rioja dispone, desde el 1 de noviembre de 2025, de un dispositivo de atención presencial continuada a pacientes oncológicos.

Martín, ha mantenido esta mañana, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, una reunión con el gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González.

Han acudido, también, el Jefe de Servicio de Oncología del SERIS, Alfonso Martín Carnicero; y profesionales del Servicio de Oncología. El objetivo del encuentro era analizar los tres primeros meses de funcionamiento de este sistema de continuidad asistencial, así como incidir en la importancia del diagnóstico precoz.

Martín Carnicero ha explicado que, hasta hace poco, las necesidades asistenciales de los pacientes con cáncer se cubrían mediante la atención ordinaria en horario de mañana y un dispositivo de tarde, de lunes a viernes, hasta las 21.00 horas.

Sin embargo, el aumento de la incidencia del cáncer y el mayor número de pacientes supervivientes han incrementado las necesidades asistenciales y, en respuesta a esta realidad, se ha puesto en marcha el nuevo dispositivo de atención presencial continuada las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Esto garantiza la presencia permanente de un oncólogo de guardia. "Esta nueva prestación está orientada fundamentalmente a mejorar la calidad asistencial de nuestros pacientes", ha destacado.

Gracias a este dispositivo, los pacientes que acudan a Urgencias por complicaciones derivadas del tumor o del tratamiento pueden ser valorados de forma inmediata, sin necesidad de esperar al día siguiente.

Además, permite una atención más precoz a los pacientes ingresados, facilitando la toma de decisiones tempranas y contribuyendo a reducir ingresos innecesarios, de manera que solo ingresen aquellos pacientes que realmente lo precisan.

Martín Carnicero ha destacado, asimismo, que la complejidad en la atención al paciente oncológico es cada vez mayor, debido al aumento de las líneas de tratamiento y a los múltiples matices que presenta la enfermedad, lo que hace imprescindible contar con un oncólogo de guardia de forma continuada para garantizar una atención especializada, segura y de calidad.

CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA: COBERTURA DEL 92%

En ese sentido, la consejera de Salud ha destacado que, en La Rioja, al igual que en el conjunto de España, los programas de cribado que ya están plenamente implantados son, en primer lugar, el de cáncer de mama, que alcanza una cobertura del 92 por ciento y permite detectar en torno al cuatro por ciento de los diagnósticos anuales de este tipo de cáncer.

En segundo es el de cáncer colorrectal, gracias al cual se detectan aproximadamente entre el tres y el cuatro por ciento de los diagnósticos anuales. Y, por último, el cribado de cáncer de cérvix.

Estos cribados están dirigidos, en el caso del cáncer de mama, a mujeres de entre 45 y 69 años; el de cáncer colorrectal, a mujeres y hombres de entre 45 y 74 años; y el de cérvix, a mujeres de entre 25 y 65 años.

Martín ha animado a la ciudadanía a participar en estos programas y ha apelado a la corresponsabilidad en el cuidado de la salud.

Asimismo, la consejera ha lanzado un mensaje de "apoyo y cariño a los pacientes con cáncer y a sus familias" y ha afirmado que "la mejor forma de demostrar ese apoyo es reforzando la investigación, aumentando las posibilidades de vencer al cáncer a través del avance científico".

Ha destacado que, desde el Sistema Público de Salud, no sólo se impulsa la investigación básica, sino también la investigación clínica, gracias a la implicación de los profesionales del SERIS, "que aportan su conocimiento y experiencia".

También, ha destacado, gracias a "la nueva Unidad de Ensayos Clínicos, puesta en marcha el pasado año y centrada en ensayos en fase I", que supone, ha dicho, "un importante avance en la investigación y en la búsqueda de nuevos tratamientos frente a esta enfermedad".

Para concluir, la consejera ha expresado "el agradecimiento a los profesionales sanitarios y a todas las personas que contribuyen a que el cáncer sea cada vez una enfermedad más crónica y menos mortal".

"Este progreso es posible gracias a quienes participan en la investigación, en los programas de cribado y en la asistencia sanitaria, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento", ha dicho.

CIBIR+ POTENCIARÁ LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

La reciente entrada en funcionamiento de la Unidad de Ensayos Clínicos Oncohematológicos se verá reforzado con la próxima ampliación del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR+), que incorporará unidades de investigación preclínica y clínica y que potenciarán la actividad investigadora de los cuatro grupos científicos del área de Oncología del CIBIR.

Del mismo modo, el Sistema Público de Salud de La Rioja cuenta con comités moleculares de tumores, equipos multidisciplinares que apoyan a los facultativos clínicos en la interpretación del perfil genómico para ofrecer una atención personalizada a cada paciente.