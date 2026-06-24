Salud Pública activa el nivel rojo en la Ribera del Ebro y el amarillo en la Ibérica por altas temperaturas

Calor en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública ha activado el nivel 1 (amarillo ) en la Ibérica y el nivel 3 (rojo) en La Ribera por altas temperaturas.

Tal y como ha informado el SOS Rioja, se ha puesto en marcha el 'Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja' por exceso de temperaturas.

En La Ribera del Ebro se espera hoy, 24 de junio, máxima de 40,5 grados centígrados; mañana jueves, 25 de junio, máxima de 36,8 grados centígrados; y el viernes, 26 de junio, máxima de 37,3 grados centígrados.

En la Ibérica riojana, hoy miércoles, 24 de junio, se espera una máxima, 28,1 grados; mañana jueves, 25 de junio, máxima de 24,1 grados; y el viernes, 26 de junio, máxima de 25,1 grados.

AVISO AMARILLO PARA EL VIERNES

Ya el viernes, la Ribera del Ebro, siguiendo el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos' (METEOALERTA) de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) habrá aviso amarillo (riesgo bajo) por calor.

Se espera una temperatura máxima de 36 grados centígrados. El aviso comenzará a las 13:00 horas del vienres 26 y finalizará a las 21:00 horas del mismo día.