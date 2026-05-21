Salud reconoce a los ganadores riojanos de Consumópolis 21 por promover un consumo responsable entre los jóvenes

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, participa en la entrega de premios Consumópolis 21 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, ha reconocido este jueves, día 21, a los equipos ganadores de la fase autonómica de la vigesimoprimera edición del concurso escolar Consumópolis, una iniciativa educativa que promueve entre los jóvenes hábitos de consumo conscientes, críticos, solidarios y responsables.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha participado en el acto de entrega de premios celebrado en el Centro Fundación Ibercaja La Rioja, donde ha felicitado al alumnado y profesorado participante por su implicación en una iniciativa que se ha consolidado como una de las principales herramientas de educación en consumo impulsadas por el Gobierno de La Rioja.

En esta edición, desarrollada bajo el lema 'A la hora de consumir, que no te domine el clic', el certamen ha invitado a reflexionar sobre los hábitos de consumo en el entorno digital, fomentando entre los escolares una mirada crítica ante decisiones de compra cada vez más condicionadas por la inmediatez, la publicidad y la influencia de las redes sociales. Martínez ha subrayado que "la educación en consumo es fundamental para que los jóvenes adquieran herramientas que les permitan tomar decisiones informadas y responsables, con criterio propio y basadas en información veraz".

Asimismo, ha destacado la importancia de trabajar estos contenidos desde edades tempranas, "en un contexto en el que el consumo digital forma parte de la vida cotidiana y donde resulta imprescindible aprender a identificar influencias, evitar decisiones impulsivas y ejercer un consumo consciente".

En este sentido, ha recordado que Consumópolis alcanza ya su vigesimoprimera edición y se ha consolidado como una iniciativa de referencia en materia de educación en consumo en La Rioja. "A lo largo de estos años han participado ya más de 6.200 escolares riojanos y, además, seis equipos de nuestra comunidad han conseguido el premio nacional, lo que refleja el compromiso de los centros educativos, del profesorado y del alumnado con una formación que trasciende el aula", ha señalado.

En la fase autonómica de Consumópolis 21 han resultado ganadores los equipos 'Las granjeras', del Colegio Santa Teresa de Calahorra, en el nivel 1; 'Los coloides', del Colegio Rey Pastor de Logroño, en el nivel 2; y 'The Oppenheimer', también del Colegio Rey Pastor de Logroño, en el nivel 3.

Cada uno de los equipos premiados ha recibido un libro electrónico para cada uno de sus cinco integrantes y para el docente tutor, además del correspondiente diploma acreditativo para su centro educativo. Los tres equipos representarán ahora a La Rioja en la fase nacional del concurso. Los propios estudiantes premiados han compartido durante el acto algunas de las reflexiones desarrolladas en sus proyectos. Claudia Jiménez, integrante del equipo 'Las granjeras', ha explicado que su trabajo se ha centrado en la necesidad de controlar el consumo por internet y evitar compras innecesarias derivadas de decisiones impulsivas.

Por su parte, Noa Rodríguez, del equipo 'The Oppenheimer', ha puesto el foco en el impacto de la tecnología en las decisiones de compra y en la importancia de apoyar al comercio local frente al peso creciente de las grandes plataformas de venta online. Asimismo, Pablo del Río, integrante del equipo 'Los coloides', ha señalado que su propuesta ha abordado cuestiones como la influencia de los creadores de contenido, los riesgos de las estafas digitales y cómo la facilidad de acceso a las compras online puede favorecer comportamientos compulsivos.

Consumópolis, una cita consolidada Consumópolis es una iniciativa promovida por la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en colaboración con las comunidades autónomas, y dirigida a alumnado de quinto y sexto de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica.

El concurso combina actividades pedagógicas y trabajo en equipo para fomentar hábitos de consumo responsables y formar ciudadanos más críticos y conscientes ante los retos de la sociedad actual. "Desde el Gobierno de La Rioja seguimos apostando por iniciativas que ayuden a formar consumidores responsables, especialmente entre los más jóvenes, porque educar en consumo es también educar en autonomía, pensamiento crítico y protección frente a riesgos cada vez más presentes en el entorno digital", ha concluido Eva Martínez.