San Martín (Cs) exige al equipo de Gobierno municipal que "se disculpe" y "deje de mentir y difamar"

12/12/2018

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Julián San Martín, ha exigido este miércoles al equipo de Gobierno local que "se disculpe" y "deje de mentir y difamar", todo ello, tras las declaraciones cruzadas sobre la exigencia de los 'naranjas' acerca del sector Ramblasque para dar su apoyo a los Presupuestos del Consistorio para 2019.

En declaraciones a los medios de comunicación, San Martín ha afirmado que "hemos ahora visto y leído lo que dice la Junta de Compensación de Ramblasque, y queda claro que lo que hemos pedido siempre ha sido un convenio, con ese artículo, un, para que se haga el vial de Avenida de la Sierra".

Ha argumentado que "en este Ayuntamiento se hacen muchos convenios urbanísticos" y ha puesto como ejemplos los de Maristas o de Jorge Vigón, y ha insistido en que lo que se pretende desde Ciudadanos es "no el convenio", en referencia al presentado por la Junta de Compensación al Ayuntamiento, sino "un convenio para ceder terrenos y tener completo el vial de Avenida de la Sierra".

Un convenio "legal" para un proyecto que San Martín ha considerado de nuevo con "necesario, porque, si no, cuando se comiencen las obras en la zona de Vara de Rey por el soterramiento, se van a dar muchos problemas" y que, a su juicio, no se hace "porque el equipo de Gobierno no tiene voluntad política".

Ha puesto más ejemplos de acuerdos, como los de ocupación de terrenos que se alcanzaron para hacer los viales al Hospital San Pedro, y ha culpado al Ejecutivo municipal de "aquí no querer hacerlo, no se sabe la razón, y encima, echarnos a nosotros la culpa".

"Ha quedado demostrado de manera nítida que quien miente es el equipo de Gobierno", ha dicho San Martín, quien ha detallado que, en lo que está propuesto, "no se cambia la edificabilidad, sino la forma de la vivienda, no se pedía en ningún momento aumentar la edificabilidad, porque eso si es delito".

El portavoz municipal de Ciudadanos ha reseñado que "en el Plan General se indica qué edificabilidad tiene un terreno, y eso no se cambia, por supuesto, cambiarlo claro que sería delito, pero nosotros nunca hemos pensado eso, queremos un convenio".

"Estamos hablando de cosas muy serias, si dicen que lo que pretendemos es un delito, que nos lleven a los tribunales. Pero ha quedado demostrado que mienten, así que exigimos que se disculpen, y que dejen de mentir y de difamar", ha concluido Julián San Martín.