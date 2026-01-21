San Millán de la Cogolla acogerá la final autonómica de 'Pequeños Gigantes de la Lectura' el 13 de febrero

Niños participantes en la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño - PEQUEÑOS GIGANTES DE LA LECTURA

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

San Millán de la Cogolla acogerá, el próximo 13 de febrero, la final autonómica de 'Pequeños Gigantes de la Lectura', en la que los ganadores de las distintas localidades se diputarán llegar a la final nacional en la Feria del Libro de Madrid, el 5 de junio de 2026.

Hoy, en la Biblioteca Rafael Azcona, los que contaban historias eran los niños. En concreto, once de cuarto de Primaria de cuatro centros escolares de Logroño.

Madre de Dios, Comunidad Caballero de La Rosa, Duquesa de la Victoria y El Arco (este último por primera vez) eran los Centros Educativos de Educación Infantil y Primaria que se disputaban la semifinal autonómica.

La dicción, la entonación, el arte de contar eran los protagonistas de pequeños pellizcos de cuentos escogidos por los centros que dejaban, cada vez, un 'cómo seguirá la historia'.

Porque de eso se trataba, de fomentar la lectura a través de una dinámica retadora y divertida para los alumnos. Los niños escogen un texto que tienen que leer durante tres minutos en voz alta.

Como en 'Los atrevidos en el país de los unicornios', de Elsa Punset, el aburrimiento está prohibido. Los nervios hasta saber los colegios elegidos, inevitables. Los aplausos cada vez que salía uno de los niños, a raudales.

Clara Miguel, del CEIP Duquesa de la Victoria y Valeria Martínez, del mismo centro, han sido las ganadoras (como suplentes, Andrés Lerena, de El Arco, y Gael Hernáez, del Caballero de la Rosa) en la Biblioteca Rafel Azcona de Logroño.

Además, la capital riojana cuenta con otros dos finalistas, que se disputaron llegar al título en la Biblioteca de La Rioja. También se han celebrado finales en Lardero (para los centros de Lardero, Villamediana, Albelda, Fuenmayor, Navarrete y Torrecilla en Cameros).

En Calahorra (para los colegios de Calahorra, Arnedo, Alfaro, Autol, Rincón de Soto, Pradejón y Cervera de Rio Alhama); y Nájera (para los colegios de Santo Domingo, Haro y Nájera).