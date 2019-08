San Román pedirá el 10 de agosto "un Camero Viejo del siglo XXI" para luchar "contra la España vaciada"

Publicado 08/08/2019 12:39:13 CET

El sábado, 10 de agosto, tendrá lugar la 31 edición del Día del Camero Viejo en San Román

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

"Queremos un Camero Viejo del siglo XXI" porque "aunque es cierto que nos afecta la despoblación, esta zona riojana tiene mucho que ofrecer, todavía tiene mucha vida y sus vecinos tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de los riojanos". Con estas reivindicaciones pero también con cierta "autocrítica" se celebrará el próximo sábado, 10 de agosto, la XXXI edición del Camero Viejo en San Román.

Una nueva edición que "rompe" con las anteriores ya que, como ha explicado a Europa Press una de las organizadoras, María Sáenz García, "era el momento de dar un paso adelante, de actualizar la celebración, de innovar y de situarnos en donde estamos, en el presente". Para ello contarán con un cartel repleto de actividades para todos los gustos que mantendrán un cierto equilibrio con las tradiciones de la zona pero con la "frescura" del siglo XXI.

El Día del Camero Viejo se festeja desde el año 1989 con el fin de "celebrar un día festivo que trata de aunar el orgullo de todo un valle y la necesidad conjunta de dar visibilidad ante las autoridades autonómicas de las deficiencias de dicha comarca". Cada año la fiesta va rotando entre los quince pueblos (dos de ellos deshabitados) que componen esta zona riojana. La primera tuvo lugar en Jalón de Cameros y después se fue rotando por Cabezón de Cameros, San Román, Soto, Laguna de Cameros, Rabanera, Terroba, Trevijano, Muro en Cameros, Hornillos de Cameros, Ajamil, Vadillos y Luezas.

Para la organización de la iniciativa es "fundamental" el apoyo institucional para reavivar estas zonas rurales "y darles el impulso que se merecen. Estamos hablando de zonas que no cuentan con los servicios básicos de educación, sanitarios... parece que el medio rural no tiene los mimos derechos que las ciudades pero no debería ser así porque aquí sigue viviendo gente y los necesitamos".

A esos problemas también se suman "las insuficiencias" en materia de comunicaciones tanto físicas -por carreteras- como digitales. "Parece que estamos en un búnker. No estamos hablando de lujos, sino de poder vivir en nuestro pueblo".

AUTOCRÍTICA

A pesar de ello, desde el Camero Viejo también quieren hacer cierta autocrítica. "Nosotros, los que somos de estos pueblos, podemos hacer pequeñas cosas que ayuden a que la gente se siga moviendo y siga queriendo venir a las zonas rurales. Se trata de subir más al pueblo, de no quedarnos en casa sino hacer vida fuera, proponer actividades nuevas, subir con los amigos... pequeñas acciones que pueden ayudar mucho".

Por ello, en esta edición del 'Camero Viejo' "nos gustaría hacer esa reivindicación hacia nosotros mismos, es decir, a todos los que formamos parte del Camero Viejo. Sería muy bonito y de gran valor para el futuro del valle que remásemos todos en la misma dirección, donde los intereses de cada municipio o de cada partido político pasasen a un segundo plano y buscásemos el desarrollo y bienestar de toda la comarca".

Todos los días "vemos u oímos noticias sobre la España vaciada o sobre la despoblación, incluso esa actualidad ha llevado a los partidos políticos a incluir propuestas en sus programas electorales para combatir dicha situación. Es por ello por lo que se avecina una etapa donde si se comparten objetivos y se trabaja con una visión de comarca se podrán conseguir mejoras importantes para mantener la vida del Camero Viejo".

En definitiva, el Día del Camero Viejo trata de reivindicar que "esta zona existe y que requiere inversiones en infraestructuras para mejorar la vida de los vecinos, así como las conexiones con la capital".

'DESCUBRE, SIENTE, COMPARTE'

Este año, el Día del Camero Viejo contará con numerosas actividades bajo el lema 'Descubre, Siente, Comparte'. Todo a punto para celebrar un día festivo que pretende que todos aquellos que se suman a este evento descubran "rincones que ni te puedes imaginar" sentir "el silencio y la paz de esta zona" y compartir "con quien quieras, pero con respeto".

Para ello cuentan con un programa muy variado "para que todos los visitantes encuentren esa actividad que les conecte con el tiempo y el espacio y compartan con nosotros una #EspañaNOtanVACÍA".

Entre esas actividades, se celebrará a las 09,00 horas un paseo por la dehesa boyal de San Román. (Salida desde el frontón de San Román) y con una duración de hora y media. "Una gran oportunidad para pasear por una dehesa que, sobre todo, es bella. Pasearemos por una dehesa cuidada, limpia y entre robles centenarios en un lugar lleno de historia y uno de los mejores ejemplos de dehesas boyales cameranas".

A las 10,00 horas se procederá a la apertura de los mercados de Artesanías y Antigüedades en la Ermita y Plaza del Olmo.

También habrá talleres infantiles en el parque de 'El Corralito', Hinchables en la pista polideportiva y a las 11,30 horas misa con coral. A las 12,00 horas habrá ambientación teatral con 'Mon Teatro' en el Museo Escolar, Cantarranas, Lavadero. A las 12,30 horas taller de ilustración de Cuentos Riojanos.

El día continuará con ambientación musical y una comida popular en la carpa junto a las piscinas municipales y que contará con una actuación de jotas al finalizar.

Por la tarde, de nuevo, hinchables, ambientación teatral y musical y a partir de las 18,00 horas la 1ª Feria de vinos y cervezas. 5 euros. Entradas limitadas (consultar puntos de venta en la web) en la Plaza carretera junto a Centro Médico.

A las 19,30 horas será el turno del concierto de Jorge García en el frontón de la localidad. La cita terminará a las 01,00 horas en el frontón con disco-móvil.

CERTAMEN DE ARTE MURAL

Además también se celebrará el certamen de arte mural 'Llenando paredes contra la España Vacía'. Se pretende "dar a conocer y poner en valor las singularidades y atractivos del pueblo, así como abrirlo a nuevas manifestaciones artísticas y culturales que realcen y embellezcan el Patrimonio y que éstas actúen como foco de atracción para todos aquellos que quieran visitarnos".

No se trata de la colocación de obra aislada, "sino que se buscan intervenciones que participen de los contextos geográficos, ambientales, históricos, culturales... del pueblo y su entorno".

El certamen quiere posibilitar la corrección del paso del tiempo y el deterioro en los espacios propuestos, dotándolos de nueva vida e ilusión para vecinos y visitantes. Los premios ascienden a 1.500€ y las obras se podrán ven realizar en directo el día 10 de agosto.

También -y entre otras actividades- habrá un concurso de foto en Instagram 'Concurso de la mejor foto del Día del Camero Viejo hecha en San Román y subida a Instagram'. Del 10/08/19 al 11/08/19 (48 horas) con el hashtag #CameroViejoFoto2019 con mención al perfil oficial (@cameroviejo2019) para que la organización pueda rastrear las participantes en el concurso y proceder a su valoración. Así mismo es necesario que el perfil de los concursantes sea público (mientras dure el concurso) para que todos los interesados puedan ver las fotos presentadas a través del seguimiento del hashtag.