La sanidad privada en La Rioja atiende el 25% de las urgencias y realiza el 12% de las intervenciones quirúrgicas

Fernando Campos, presidente de la Fundación IDIS; Marta Villanueva, directora general de IDIS y Adolfo Fernández-Valmayor, secretario general de la Fundación IDIS. - IDIS

LOGROÑO 10 May. (EUROPA PRESS) -

La sanidad privada en La Rioja llevó a cabo el 12% de las intervenciones quirúrgicas, el 25% de las urgencias y el 9% de las altas, según los datos recogidos en el Observatorio del sector sanitario privado 2026, publicado por la Fundación IDIS, poniendo así de manifiesto la actividad asistencial del sector en la región.

El sector hospitalario privado representa en la comunidad el 16% de las camas (165) y el 43% de los hospitales (3). En cuanto al equipamiento de alta tecnología, dispone del 33% de las resonancias magnéticas.

En su edición de 2026, el informe incorpora por primera vez información sobre la distribución de residencias y plazas, así como los recursos del sector bucodental.

En este sentido, La Rioja cuenta con el 0,6% de las residencias (un total de 34, donde el 74% son privadas) y el 0,9% de las plazas residenciales nacionales (con 3.553 plazas, donde el 70% son privadas). La región aglutina, por otro lado, el 1% del total de odontólogos colegiados y el 1% de las clínicas dentales en España.

SEGURO PRIVADO

En referencia al número de asegurados, en La Rioja 58.083 personas cuentan con seguro privado, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,5% en el número de asegurados para el período de 2020 a 2025, y una tasa del 8,2% en el volumen de primas para el mismo periodo que, a su vez, representa el 0,5% del mercado nacional en volumen de primas.

La comunidad destinó 18 millones de euros en conciertos en el 2023, suponiendo el 3,06% del gasto sanitario público. En cuanto al gasto sanitario en provisión privada, representa el 28,7% del gasto total en sanidad en la región.

El sector sanitario privado refuerza en esta edición de su Observatorio su papel como motor de innovación y sostenibilidad dentro del sistema sanitario en España, con 12,8 millones de asegurados, un 1,7% más que el año pasado, a nivel nacional.

TECNOLOGÍA SANITARIA AVANZADA

Asimismo, el informe, ya en su decimosexta edición, refleja una apuesta decidida por la incorporación de tecnología sanitaria avanzada, como es la protonterapia para el tratamiento oncológico, la radioterapia guiada por resonancia magnética o la HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound), especialmente en el abordaje de patologías complejas, para mejorar los resultados en salud de los pacientes.

El Observatorio del sector sanitario privado 2026 realiza un análisis riguroso a partir de los datos de fuentes públicas y privadas con el objetivo de hacer una radiografía del sector y entender su evolución, peso y valor en el contexto sanitario español.

"Uno de los sellos distintivos de la sanidad privada es su capacidad para fomentar innovación y eficiencia al conjunto del sistema sanitario español. Desde avances tecnológicos hasta modelos asistenciales pioneros, las entidades privadas actúan como impulsoras de cambios y mejoras", ha explicado Fernando Campos, presidente de la Fundación IDIS, durante la presentación del Observatorio del sector sanitario privado 2026.

"Pero el reto no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en integrarla de forma inteligente y responsable en el ecosistema sanitario. La sanidad del futuro será más digital, más innovadora y más colaborativa, y el sector sanitario privado tiene un papel clave en este futuro", ha añadido Campos.

En paralelo, el informe presentado en la jornada pone de manifiesto, como cada año, los principales datos del sector a nivel nacional, como el gasto sanitario privado, que ha alcanzado los 37.048 millones de euros (vs 34.056 M euros el año anterior), lo que representa el 2,47% del PIB y 26,8% del total del gasto sanitario en España (un 0,8% más frente al año anterior), consolidando su papel dentro del sistema sanitario y reflejando la relevancia creciente del sector privado en la mejora de la accesibilidad, la calidad y la innovación de la atención médica.

Con 12,8 millones de personas con un seguro de salud, el volumen de primas se ha situado en 13.312 millones de euros, con un incremento del 11,5%.

"Este dato refleja no solo el aumento de la confianza en el sistema privado, sino también la liberación de recursos que este sector aporta al Sistema Nacional de Salud, permitiendo una mayor eficiencia y acceso para todos los ciudadanos", subraya Marta Villanueva, directora general de IDIS.

En términos de actividad asistencial a nivel nacional, el sector continúa consolidando su peso dentro del sistema sanitario. En 2023, registró cerca del 30% de las altas hospitalarias, atendió más del 32% de las urgencias y realizó el 42% de las intervenciones quirúrgicas en España. En este sentido, la sanidad privada cuenta con 440 hospitales (56,4% del total) y 49.614 camas (30,7% del total).