Sanitarios de Urgencias del San Pedro alertan del repunte de las agresiones que sufren "desde hace tiempo"

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales sanitarios del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro de Logroño han mostrado su repulsa ante los hechos ocurridos esta mañana en el centro, cuando un paciente ha agredido verbal y físicamente a varias personas a la vez que han reconocido que estas situaciones "las venimos sufriendo desde hace tiempo" y que afecta directamente "tanto a nuestra seguridad laboral como a la calidad asistencial que prestamos a la ciudadanía".

Por ello piden que se reconozca el servicio de Urgencias "como uno en el que se pueda valorar considerarlo como 'trabajo peligroso' para así poder aplicar los convenios colectivos necesarios para todo el personal y que se refuercen y mejoren los protocolos de información, protección y apoyo ante exposiciones y agresiones".

Como explican en un comunicado, durante los últimos años se han incrementado de forma alarmante las agresiones al personal sanitario, tanto físicas como verbales.

Como ejemplo reciente, explican, "alrededor de las 12,00 horas de hoy, día 17, mientras una persona se encontraba recibiendo atención en un box del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro, ésta agredió física y verbalmente a varios profesionales sanitarios, así como a dos miembros del servicio de seguridad del centro hospitalario y a dos agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el incidente".

"INSULTOS, AMENAZAS Y COACCIONES"

Más allá de este episodio concreto, prosiguen, se encuentran con "insultos, amenazas y coacciones por parte de pacientes y familiares" que se han convertido "en situaciones cada vez más habituales en nuestro día a día dejando de lado empujones, golpes, mordeduras, escupitajos, etc, durante la contención de pacientes con patología psiquiátrica que se han convertido en más qué corrientes durante el desempeño de nuestra labor".

Además de todo lo citado anteriormente, indican, numerosos trabajadores "hemos recibido comunicaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales alertándonos de posibles exposiciones a enfermedades infectocontagiosas".

Sin embargo, en muchas ocasiones estas notificaciones "llegan sin información clara ni precisa, sin especificar adecuadamente qué profesionales han estado realmente en contacto con los pacientes afectados".

Para los profesionales sanitarios, esta falta de concreción "no solo genera incertidumbre, ansiedad y una evidente sensación de desprotección entre el personal sanitario, sino que implica además un riesgo añadido para terceros, ya que los propios profesionales expuestos, al desconocer su situación real, pueden convertirse involuntariamente en posibles vectores de transmisión hacia otros pacientes, compañeros de trabajo y la población general".

"PRIMERA PUERTA DE ENTRADA AL SISTEMA SANITARIO"

Con todo ello, recuerdan, el Servicio de Urgencias es la primera puerta de entrada al sistema sanitario "y en él atendemos, de forma inmediata y muchas veces sin diagnóstico previo, a pacientes con patologías de alto riesgo biológico como tuberculosis, meningitis o la ya olvidada viruela del mono, entre otras".

Esta exposición constante "forma parte de nuestro trabajo diario y supone un riesgo añadido que no siempre es suficientemente reconocido ni protegido".

"Estas agresiones no solo ponen en peligro nuestra integridad física, sino que también afectan gravemente a nuestra salud mental y emocional, contribuyendo a un clima laboral de creciente tensión e inseguridad", afirman.

Todo ello -finalizan- "evidencia que trabajar en el Servicio de Urgencias implica una especial peligrosidad, marcada por la exposición a riesgos biológicos, la violencia creciente y una gestión de la información claramente mejorable".

Por este motivo, "hacemos hincapié en que se reconozca el servicio de Urgencias como uno en el que se pueda valorar considerarlo trabajo peligroso para así poder aplicar los convenios colectivos necesarios para todo el personal y que se refuercen y mejoren los protocolos de información, protección y apoyo ante exposiciones y agresiones".

"Nuestro objetivo no es otro que poder desempeñar nuestro trabajo con seguridad y dignidad, para así seguir ofreciendo a la población riojana una atención urgente, humana y de calidad".