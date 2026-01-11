Santo Domingo acoge el Campeonato de La Rioja de Cross Individual que contará con más de 300 atletas

Santo Domingo acoge el Campeonato de La Rioja de Cross Individual que contará con más de 300 participantes - C.A. CALCEATENSE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

LOGROÑO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas municipales de Santo Domingo de la Calzada acogen el Campeonato de La Rioja de Cross Individual en el recorrido habitual de las piscinas municipales.

Con esta prueba se cierra la temporada regional de atletismo campo a través. La prueba está organizada por el Club Atletismo Calceatense y la Federación Riojana de Atletismo, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, Clover Sport y Cruz Roja.

En el recinto, que está abierto al público con acceso libre y gratuito, habrá un servicio de bar con caldo, café y bocadillos.

La jornada ha comenzado a las 10,00 horas con la salida de la categoría Sub'18, cuyos participantes recorrerán 4.000 metros. A continuación, a las 10,20 horas, han competido los Sub'16 sobre 2.900 metros. A las 10,35 horas se ha celebrado la prueba máster y Sub'20, sobre 5.400 metros.

Y a las 11,05 horas se disputa la prueba reina, la de los atletas de categoría absoluta y Sub'23, sobre 8.300 metros.

Después se completará la jornada con las carreras de las categorías Sub'14, Sub'12, Sub'10, Sub'8 y, finalmente, a las 13,25 horas, la popular e inclusiva. En total hay inscritos 313 atletas.

En la categoría absoluta masculina destaca la presencia de los aspirantes al título de campeón de La Rioja de cross Alberto Moral, Juan Loma, Ignacio García y Hugo González, mientras que no hay ninguna mujer inscrita en categoría femenina.

Por otra parte, sí hay numerosa participación prevista en la prueba máster tanto en categoría masculina como femenina.

En el ámbito de los Juegos Deportivos de La Rioja, las diferentes pruebas determinarán la clasificación por equipos para las categorías de Sub'10 a Sub'18, puntuando los cuatro primeros clasificados de cada club.