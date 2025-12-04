Santo Domingo de la Calzada y Cañas estrenan una nueva edición de la ruta de belenes más importante del norte de España - CATEDRAL SANTO DOMINGO

LOGROÑO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Desde este próximo viernes, 5 de diciembre, y hasta el 5 de enero de 2025 (incluido) las localidades riojanas de Santo Domingo de la Calzada y Cañas presentan una nueva edición de la ruta belenística más importantes del norte de España por su amplia, variada y valiosa oferta expositiva para todos los públicos y con unas tarifas al alcance de todos los bolsillos.

El abad de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y responsable de la gestión del Monasterio de Cañas, don Francisco José Suárez, ha presentado esta mañana las exposiciones junto al director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, Roberto Iturriaga, y los alcaldes de ambas localidades, Raúl Riaño, de Santo Domingo de la Calzada; y Roberto de Corta, de Cañas.

En primer lugar, ha tenido lugar la inauguración de los belenes de la Abadía de Cañas, donde destaca un espectacular montaje de una maqueta con figuras de playmobil ambientado en Egipto y realizado por la Asociación Española de Coleccionistas de Playmovbil 'Aesclick'. En este lugar también pueden visitarse un belén mecánico, el de Olot y el de estilo Salzillo.

A continuación, la comitiva se ha desplazado a Santo Domingo de la Calzada donde ha tenido lugar la apertura oficial de los belenes instalados en la Catedral. "Aquí tenemos uno de los mejores belenes napolitanos de todo el mundo, que es un verdadero atractivo y tiene un importante valor", ha destacado Suárez. Se trata del magnífico belén napolitano de Nicola Maciariello 'Cantata dei Pastori', que reproduce en una superficie de 50 metros cuadrados la vida de la ciudad de Nápoles en el siglo XVIII y "es una auténtica joya".

Pero, además, la exposición se compone de un numeroso grupo de montajes entre los que sobresalen "una impresionante instalación que ha realizado Aesclick, el belén de Cartapesta, un belén estilo Olot, el Gran Belén de Niños (con más de 200 miniaturas infantiles); el de Almansa, belenes etnográficos, en definitiva, un sinfín que van a hacer las delicias y mayores".

A todos ellos hay que sumar el belén napolitano instalado en el Convento de San Francisco y una gran maqueta con edificios emblemáticos de todo el mundo y trenes en circulación que puede verse en la sacristía del Convento de San Francisco".

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha elogiado la inquietud cultural de ambos municipios "que desarrollan una importante agenda de actividades a lo largo del año". Asimismo, ha destacado la relevancia de los lugares en los que pueden visitarse las exposiciones belenísticas: "la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, que es única, y el Monasterio de Cañas", otro valioso recurso patrimonial de La Rioja.

El presidente de Aesclick, Javier Sagredo, ha explicado que la maqueta instalada este año en el templo calceatense está ambientada en la época victoriana y reproduce escenas de la vida londinense "con multitud de detalles: hay una boda real e incluso quienes busquen entre las figuras van a poder encontrar a Jack el destripador".

Además, el Convento de San Francisco acoge este año como novedad una grandiosa exposición de castillos hechos con 300.000 piezas de Exin Castillos.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

Tanto Iturriaga como Suárez han querido expresar su reconocimiento y gratitud a todas las personas que han participado en los montajes, que han puesto todo su talento y esfuerzo a disposición de este proyecto: la Asociación Aesclick, los artesanos José Gonçalves y Rosa Pereira; la diseñadora Olga García Chinchetru y el maquetista Alfonso Sánchez, bajo la coordinación de Alberto Suárez".