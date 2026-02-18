Sanz, sobre ayudas rehabilitación en Logroño: "Están garantizadas, a través del IRVI o del Ayuntamiento"

Archivo - Imagen de archivo del comiento de las obras de construcción de 24 viviendas de alquiler asequible en la Plaza de los Cuentos de Logroño - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha asegurado este miércoles, en respuesta a la crítica del PSOE sobre una reducción de las ayudas a la rehabilitación, que estas subvenciones "están garantizadas, a través del IRVI o del propio Consistorio".

A preguntas de los periodistas, Sanz ha asegurado que "nada más lejos de la realidad decir que se están desincentivando esas ayudas", al tiepo que ha señalado que los socialistas "hacen un cuadro comparativo con las ayudas relativas al año pasado".

Una situación que ha considerado "poco seria" por parte del PSOE y ante la que se ha remontado "cuando este equipo de Gobierno entró a gobernar esta Legislatura".

"El Partido Socialista -ha dicho- eliminó las ITEs y redujo considerablemente las ayudas a la rehabilitación. Este equipo de Gobierno, en su primer año de mandato, hizo crecer exponencialmente esas ayudas para la rehabilitación de viviendas porque se tuvo la certeza de que era necesario potenciarlas".

Y, volviendo a la comparativa socialista respecto a las cifras del año pasado, ha explicado que "lo que ha ocurrido es que el Ayuntamiento de Logroño en este último año ha trabajado de manera coordinada con el Gobierno de La Rioja, que también está realizando ayudas y subvenciones para financiar esas obras de rehabilitación".

"Por eso, lo que sí que les puedo garantizar es que los logroñeses y las logroñesas, o bien a través del Ayuntamiento de Logroño o bien a través del Gobierno de La Rioja, tienen garantizadas esas ayudas cumpliendo, por supuesto, los requisitos que se establecen y la apuesta por la vivienda, que seguirá siendo una prioridad", ha afirmado.

ADJUDICACIÓN VPO.

Se ha hecho eco la portavoz igualmente de otra crítica reiterada de los socialistas al proceso de adjudicación de VPO por parte de promotoras privadas.

Algo a lo que Sanz ha respondido que "en Comisión informativa, lo que hicimos fue afirmar con toda rotundidad que el procedimiento para la adjudicación de las VPO era un procedimiento que estaba acorde con la legalidad, que era arreglado y que desde luego era garantista".

Además, ha subrayado que "no es lo mismo una promoción de vivienda de VPO privada, con un procedimiento de adjudicación para viviendas de protección oficial con carácter privado, de promoción privada, que es el mismo en prácticamente toda España: son las promotoras las que se encargan de realizar esas adjudicaciones".

Otra cosa, ha especificado la portavoz, "es la promoción pública, que está sometida por ley a una baremación, esas adjudicaciones por supuesto que van a ser sometidas a baremación porque así lo exige la Ley de Vivienda", y ha puesto en concreto en este caso el ejemplo de las viviendas de la Plaza de los Cuentos, que se construyen con el IRVI.

"Este equipo de Gobierno cumple a pies juntillas la ley. La promoción privada se hace conforme a la ley, que estamos cumpliendo porque en esa promoción privada de VPO son las promotoras las que se encargan de hacer las adjudicaciones. Pero en la promoción pública, como la de la Plaza de los Cuentos, por supuesto que habrá un proceso de baremación sin ningún género de dudas porque así lo exige la ley", ha insistido.

Y ha resaltado de nuevo Celia Sanz que "son procedimientos distintos y esto es lo que tiene que quedar bien claro, es decir, se está cumpliendo la legalidad en cada uno de ellos porque la aplicación de la ley es diferente si es privada o es pública".

PLENO EXTRAORDINARIO.

Respecto a la petición que ayer mismo hizo el Partido Riojano de celebración de un pleno extraordinario sobre este asunto, ha asegurado que "si se convocar, no tendremos ningún inconveniente en comparecer y seguir dando las mismas explicaciones que hemos dado desde el principio".

"Vamos a seguir insistiendo en que es este equipo de Gobierno el que ha puesto en su acción política el tema de la vivienda. Llevábamos 15 años sin vivienda de protección oficial y ha sido este equipo del gobierno el que ha activado esa VPO, con varios procedimientos de carácter público y de carácter privado", ha añadido.

Y ha continuado afirmando que "vamos a poner en valor el esfuerzo que se ha hecho por parte técnica y por parte política a través de un proceso que, como decimos, es legal, es reglado y que además cumple todos los requisitos que establece la ley a la hora de las adjudicaciones".

"Por lo tanto, entendemos que la petición del PR+ se sostiene en querer, primero, engañar a los ciudadanos y también crear una situación de confusión donde no la hay, porque el procedimiento cumple con toda la normativa y es un procedimiento que lo que va a hacer es que los logroñeses y las logroñesas puedan tener a su disposición más vivienda, la vivienda que se merecen, impulsando todos los procesos para que se puedan construir", ha finalizado Celia Sanz.